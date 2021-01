Die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bleibt hoch. Inzwischen wird aber, wie hier durch Sarah Brauckhoff, Pflegedienstleiterin der Klinik an der Weißenburg, gegen Corona geimpft.

Saalfeld/Rudolstadt. Die Zahl der Coronatoten im Landkreis steigt am Freitag um zehn auf 137 und es gibt einen neuen Ausbruch in einem Seniorenheim.

66 neue Covid-19-Fälle in Saalfeld-Rudolstadt und zehn weitere Corona-Tote

66 neue Covid-19-Fälle meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag für Saalfeld-Rudolstadt. Damit steigt die Gesamtzahl der seit März positiv getesteten Landkreisbewohner auf 3742. 361 Neuinfektionen in der zurückliegenden Woche ergeben eine Sieben-Tage-Inzidenz von 349,8 pro 100.000 Einwohner. Das ist der dritthöchste Wert in ganz Deutschland - nach dem Kreis Hildburghausen (371,9) und dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin (366,2). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus verstorbenen Menschen stieg laut RKI-Angaben binnen 24 Stunden um weitere zehn auf nunmehr 137. Sie alle verstarben innerhalb von zweieinhalb Monaten. Unter den Verstorbenen waren 53 Frauen und 40 Männer älter als 80 Jahre, 17 Frauen und 23 Männer aus der Altersgruppe 60 bis 79, eine Frau und drei Männer jünger als 60.

Das weiterhin hohe Niveau an Neuinfektionen ist laut Landrat Marko Wolfram (SPD) auch auf den erneuten Ausbruch des Virus in einer Gemeinschaftseinrichtung für Senioren im Landkreis zurückzuführen. In den Thüringen-Kliniken wurden mit Stand Donnerstag 72 Personen stationär behandelt, weitere neun auf der Intensivstation.