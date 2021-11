73-jähriger Einbrecher geschnappt - Kinder randalieren

Saalfeld. Das sind die Polizeimeldungen für den Landkreis Saalfeld/Rudolstadt.

Von der Sonne geblendet

Am Mittwochvormittag war ein 69-Jähriger mit seinem Auto auf der Landstraße zwischen Stadtroda und Neustadt/Orla unterwegs. Nach eigener Aussage blendete ihn die Sonne dabei so stark, dass er am Abzweig Breitenhain mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich anschließend überschlug. Eine 82-jährige Beifahrerin wurde dabei eingeklemmt. Beide Insassen verletzten bei dem Unfall leicht. Bis zur Beendigung der Bergung musste die Straße voll gesperrt werden.

Einbrecher auf frischer Tat geschnappt

Ein 35-Jähriger drang Mittwochnachmittag in eine Gartenlaube innerhalb einer Gartenanlage in der Wurzbacher Straße in Bad Lobenstein ein und war gerade dabei, sich aus dem Staub zu machen. Weit kam er jedoch nicht, denn Zeugen hatten den Mann beobachtet und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann gab gegenüber den Beamten die Einbrüche in zahlreiche weitere Gartenlauben in dieser Gartenanlage sowie rund um Bad Lobenstein zu. Die Ermittlungen der Polizei sind hierzu im vollen Gange. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft erfolgte die vorläufige Festnahme des Mannes.

73-jähriger Einbrecher wird durch Anwohner festgehalten und an Polizei übergeben

Bereits am Mittwochmorgen meldete sich ein Anwohner aus Rudolstadt bei der Polizei. Er hatte einen Einbrecher in seiner Gartenhütte überrascht und anschließend festgehalten. Beim Eintreffen der Polizei wurde deutlich, dass der 73-jährige Einbrecher widerrechtlich in einen Geräteschuppen im Bereich der Gartenanlage "Flugplatzbrücke" eingedrungen war und hier rund einen Kilo Metallschrott entwenden wollte. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen nach Hause geschickt, die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Fünf Kinder zerstören Fensterscheiben und Einrichtung

Am Mittwochnachmittag meldete ein Passant der Polizei, dass mehrere Kinder in einem leerstehenden Gebäude in Bad Blankenburg randalieren. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Fünf Kinder im Alter zwischen 10 und 11 Jahren hatten sich auf dem eingezäunten Grundstück in der Goethestraße aufgehalten. In dem ehemaligen, zwischenzeitlich leerstehenden Hotel hatten die Kinder mehrere Fensterscheiben sowie Einrichtungen zerstört. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt, die Kinder wurden an ihre Eltern übergeben.

Diebe klauen Moped vor Supermarkt

Mittwochabend entwendeten Unbekannte in einem Zeitfenster von nur wenigen Minuten ein vor einem Supermarkt in Gorndorf ein hier abgestelltes Moped. Der 16-jährige Eigentümer hatte demnach seine silberfarbene Enduro S-51 gegen 21.20 Uhr unverschlossen vor dem Markt abgestellt und begab sich anschließend in selbigen. Als er nach eigenen Angaben etwa fünf Minuten später wieder zurückkehrte, war das Moped verschwunden. Nach Polizeiangaben liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Zeugen, welche Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden. Auffällig an dem Moped sind seine schwarzen Felgen mit roten Speichen.