81-jähriger Radfahrer in Gorndorf bei Unfall verletzt

Gorndorf. Ein 81-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in Gorndorf verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein 78-jähriger Autofahrer am Nachmittag aus Richtung Rathenaustraße in den Kreisverkehr eingefahren und hatte bei der Ausfahrt den Radfahrer übersehen.

Das Auto streifte den 81-Jährigen mit der linken Fahrzeugfront. Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei unter anderem Verletzungen am Kopf zu. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Pkw und Fahrrad wurden durch den Zusammenprall den Angaben zufolge ebenfalls beschädigt. red