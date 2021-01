Acht Coronatote an einem Tag in Saalfeld-Rudolstadt

Erst schnellen die Infektionen in die Höhe, dann die Erkrankungen, dann die Todeszahlen. Gemäß dieser Corona-Gesetzmäßigkeit ist der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt jetzt bei Punkt drei angekommen. Corona-Blog: Ramelow über Gründe für die wenigen Impfungen in Thüringen - So viel neue Todesfälle wie noch nie in Saalfeld-Rudolstadt

Acht Menschen starben hier zuletzt innerhalb von 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Virus - so viele wie noch nie an einem Tag. Die Zahl der Neuinfektionen fiel mit 60 dagegen etwas geringer aus, als an den vorherigen Tagen. Dennoch bleibt man bei der Sieben-Tage-Inzidenz mit 502,9 Spitzenreiter in Deutschland.

"Diese Existenzsorgen sind fulminant": Bodo Ramelow im Interview zur Corona-Krise

Saalfeld-Rudolstadt mit höchster Inzidenz in Deutschland – Ramelow macht "gewisse Sorglosigkeit" verantwortlich

Insgesamt haben sich laut Robert-Koch-Institut (RKI) seit März 2020 3440 Personen mit Wohnsitz im Kreis Saalfeld-Rudolstadt mit dem Virus infiziert, davon 519 in der zweiten Januarwoche. Seit Anfang November sind 110 Menschen im Landkreis an oder mit Corona verstorben. 77 von ihnen waren älter als 80, vier jünger als 60.