Die Beräumung des Geländes der Abschleppfirma Schmidt sit so gut wie abgeschlossen. Hier soll ein neues Wohngebiet entstehen, das sich südlich der Catharinauer Straße befindet.

AfD-Fraktion im Stadtrat Rudolstadt will eine „Lutz-Schmidt-Siedlung“

Eine „Rudolf-Herzer-Straße“ mitten in der „Lutz-Schmidt-Siedlung“ - so stellt sich die AfD-Fraktion im Stadtrat die Namensgebung in Rudolstadts jüngstem Wohngebiet vor. Der entsprechende Antrag wird demnächst den zuständigen Ausschuss und den Stadtrat beschäftigen.