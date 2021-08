Alles andere als Beiwerk

Jens Voigt über Dienst am Herd und an den Menschen.

Es war August 2002, da ersoff Erlln, ein Dorf an der Freiberger Mulde, das zuvor niemand kannte. Um die 30 Häuser, alle zwei Meter hoch durchflutet, zwar noch vorhanden, aber weitgehend entleert. Am Tag zwei nach der Welle kamen die Helfer aus Thüringen, ich war dabei. Sah ein altes Paar, das nicht mehr den Dachboden verlassen wollte. Frauen, die kilometerweit entfernt im Schlamm nach Familienalben stocherten.

Gleichwohl wurde geräumt, Schutt gesammelt, Schlamm ausgespült. Treffpunkt für alle war das Zelt im Schlosshof. Hier wurde gekocht, Getränke abgeholt oder einfach nur mal Luft geholt. Erzählt vom scheinbar unwiederbringlichen Verlust einer Lebensperspektive, von bürokratischen Ärgernissen, von Helden wie jenem Mann, der Nachbarn per Paddelboot rettete.

Hier wurde geweint, gelacht und manchmal nur geschwiegen vor den Tellern. Mit den Helfern, die kochten, Essen ausgaben, Geschirr spülten. Sage also keiner, Verpflegung sei nur Beiwerk im Katastrophenfall, ein Dienst in der Etappe. Sie ist – wie medizinische Versorgung, Häusersicherung, Brückenbau – ein Dienst an Menschen, ein Stück Entlastung, Miteinander.

In Erlln wurde das Zelt später auf den Dorfplatz gestellt und gefeiert, diesmal luden die Einheimischen die Helfer ein. Es war die beste Erbsensuppe meines Lebens.

Saalfeld-Rudolstädter DRK-Team vom Flut-Einsatz zurück