Als Probstzella „plötzlich nicht mehr das Ende der Welt war“

Hunderte Gäste haben am Dienstagabend im „Haus des Volkes“ in Probstzella den 30. Jahrestag der Grenzöffnung gefeiert. „Ich war einer der stinkenden Trabbis auf der Bundesstraße“, rief Moderator Didi Bujack zu ihrer Belustigung und erinnerte sich auch daran, dass ihm ein Bayer ein Weißbier durchs Fenster in seine Pappe reichte. Auch Marko Wolfram, Landrat von Saalfeld-Rudolstadt, begann mit den heiteren Aspekten der Grenzöffnung in Probstzella am 12. November 1989: „Wir waren ganz plötzlich nicht mehr am Ende der Welt!“

Zwar sprach Wolfram auch die „Zerschlagung unserer Wirtschaft“ im Wiedervereinigungsprozess an, ermutigte dennoch zu einem Blick auf das Geschaffene. Er dankte den mutigen Männer und Frauen, „die damals den Sprung in die Selbständigkeit wagten“ und „heute das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden“. Wolfram: „Wir haben Veränderungskompetenz!“ Forderungen aber blieben, etwa die nach Lohngerechtigkeit. Sein Amtskollege Klaus Löffler aus Kronach erklärte: „Wir empfanden es damals wie ein Wunder!“ Er sei fasziniert gewesen von der „Macht der Gewaltlosigkeit“ und „begeistert von den Gestaltungsmöglichkeiten“. Löffler sprach von seinem Wunsch: „Wir sollten uns das Geschenk der Einheit häufiger ins Bewusstsein rufen“. Löffler: „Lassen Sie uns mehr miteinander, als übereinander reden.“

„Wir schauen auf mutige Menschen“

Mit einer gewissen Spannung wurde die Rede von Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) erwartet. Würde er etwas sagen, was als Kommentar zu den Problemen der momentanen schwierigen Regierungsbildung in Thüringen gelten könne? Ramelow erinnerte zunächst an die „Mutmacher“ der Wendezeit, die Bürgerbewegten. Dann ging er über zu einer historischen Einordnung, zu der sowohl die Pogromnacht des 9. November 1938 gehört, als auch der 8. Mai 1945, der „Tag der Befreiung“. Die deutsche Teilung sei keine Entscheidung von Deutschen gewesen, sondern von den Alliierten, „weil sie einem deutschen Staat in Europa nicht mehr über den Weg getraut haben“. Auch die würdigte Ramelow, „die die Kraft hatten, die Waffen wegzulegen“. Ramelow: „Wir schauen auf mutige Menschen, die nicht erst geklärt haben, was danach kommt!“ Auch das sagte Ramelow: „Wir vergessen nicht die Ermordeten, die Ausgebürgerten!“

„Sie haben an einem Strang gezogen!“

In einem Passage seiner Rede erinnerte Bodo Ramelow daran, dass auch die Politik Westdeutschlands widersprüchlich war. Dass SPD-Kanzler Willy Brandt nach Erfurt fuhr, habe der CDU nicht gefallen. Der SPD wieder nicht, wie Franz Josef Strauß (CSU) bei Honecker den Abbau von Selbstschussanlagen an der innerdeutschen Grenze durchsetzte. Ramelow nannte mehrere derartige Beispiele, um dann anzusetzen: „Sie haben nicht miteinander geredet, aber sie haben an einem Strang gezogen!“ Voila, das war es: „Nicht miteinander reden, aber an einem Strang ziehen“ könnte auch das Motto einer CDU-tolerierten Minderheitsregierung Ramelow II sein...

„Das wollen wir nie wieder erleben in unserem Land!“

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nutzte seine Rede, um der aufkommenden Kritik an einem Einigungsprozess zu Ungunsten der Ostdeutschen entgegenzutreten: „Wir hätten sehr viel mehr sehr viel mehr falsch machen können.“ Als „groben Unfug“ bezeichnete er Ideen, wonach die Ostdeutschen die Einheit gar nicht mehrheitlich gewollt hätten. Dazu verwies er auf die klaren Ergebnisse der ersten freien Volkskammerwahlen vom März 1990 und der ersten gemeinsamen Bundestagswahl vom Dezember 1990. Scharf verurteilte Herrmann aufkommenden Rechtsextremismus und bezog sich auf den Mord an den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und den Anschlag auf die Hallenser Synagoge mit zwei Toten. „Wenn die Toleranten zu lange tolerant sind gegen die fanatisch Intoleranten, dann besteht die Gefahr, dass sie die Macht übernehmen!“ Der Innenminister: „Das wollen wir nie wieder erleben in unserem Land!“

In diese Kerbe hieb auch Probstzellas Bürgermeister Sven Mechtold (SPD): 25 Prozent der Stimmen für die AfD in ostdeutschen Bundesländern sei „eine Schande“. Die „industrielle Entkernung Ostdeutschlands“ und die dadurch ermöglichte Niedriglohnpolitik habe bei vielen Ostdeutschen zu dem Gefühl geführt, „den Kürzeren gezogen zu haben“. Das darauf folgende „Hadern mit der Demokratie“ treibe der AfD die Wähler zu. Timo Ehrhardt, Bürgermeister von Ludwigsstadt, betonte die enger werdenden Beziehungen zwischen Probstzella und seiner Stadt: „Eine Kommune breitet sich kreisförmig aus und macht nicht an der Landesgrenze halt.“ Ehrhardt unter großem Beifall: „Es wächst weiter zusammen, was zusammengehört!“