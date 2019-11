Die Grenze war gerade zehn Tage offen. Die Stimmung im Land unruhig, aufgerieben zwischen Euphorie und der Sorge, was jetzt kommt. Es war der 21. November 1989.

Heute vor genau 30 Jahren kam es in den Räumen der Saalfelder Kirchgemeinde zu einem Treffen, das noch lange Auswirkungen haben sollte auf die Stadtentwicklung. Am Abend dieses Tages haben sich die Mitglieder der ökumenischen Umweltgruppe dem Arbeitskreis Umwelt und Naturschutz im Neuen Forum angeschlossen. Einstimmig zum Sprecher der Untergruppe Land- und Nahrungsgüterwirtschaft gewählt wurde Thomas Kretschmer. Damals Anfang 30, dreifacher Familienvater.

„Es war eine sehr aufwühlende, anstrengende Zeit. Die Ereignisse überschlugen sich, was heute galt, war morgen längst hinfällig. Jeden Abend fanden Veranstaltungen statt, trafen sich die Menschen, um auf das Geschehen in ihrer Stadt Einfluss zu nehmen. Man ist praktisch überhaupt nicht mehr zur Ruhe gekommen“, erinnert er sich. Reformen war das große Schlagwort dieser Zeit. „Im Neuen Forum Saalfeld hatten sich zu dieser Zeit 19 verschiedene Arbeitsgruppen gebildet. Es gab in diesen Kreisen noch lange den Gedanken, die DDR reformieren zu können. Am 21. November stand die Frage im Raum: Geht die Umweltgruppe der Kirchgemeinde in der Umweltgruppe des Neuen Forum auf? Es wurde einstimmig der Beschluss gefasst: Ja.“, beschreibt er, was sich damals zugetragen hat. Heute, 30 Jahre später, schaut er gemeinsam mit Gabriele Brendel und Harald Piesch, beide aktiv im Neuen Forum, auf diese bewegte Zeit zurück.

Messergebnisse zu Schadstoffenwaren geheim

Lange bevor überhaupt an eine politische Veränderung in der ehemaligen DDR zu denken war, gab es Saalfelder, denen es nicht egal war, dass ihre Kinder in der schlechten Luft aufwachsen, dass sich Müllberge im Umfeld ihrer Stadt auftürmen. Schon Mitte der 1970er Jahre hatte es unter dem Dach der Kirche Wochenendgespräche gegeben, bei denen die Umwelt thematisiert wurde, immer mit Bezug zur Bibel. Und es sollte nicht beim Reden bleiben. Bei Rüstzeiten wurden Bäume an der Straße zwischen Hoheneiche und Arnsgereuth gepflanzt, die allerdings zwei Jahre später hinüber waren. Zu viel Salz, zu wenige Wasser. „Wir haben mit dem Pfarrer den Wald aufgeräumt, sind mit den Handwagen los, die Kinder immer mit dabei. Das alles sollte eigentlich nicht sein“, berichtet Gabriele Brendel. Wer sich hier engagierte, für den führte der Weg oft in die Reihen der kirchlichen Opposition. So auch für Thomas Kretschmer. Eine Alternative war die Gesellschaft für Natur und Umwelt im Kulturbund. Hier aber war der Handlungsspielraum begrenzt durch die Vorgaben des Staates. „Wir wussten, dass die gute, schwefelarme Kohle aus der DDR in den Westen exportiert wurde und wir die schlechte Kohle verheizen mussten“, sagt der Saalfelder. Messergebnisse zu Schadstoffen durften aber nicht veröffentlicht werden und die Landwirtschaft wurde auf Höchstleistung getrimmt, auch um damit Devisen zu erwirtschaften. Die Saalfelder hingegen sehen die riesigen Güllespuren auf den Feldern vor ihrer Stadt. Der „Gorndorfer Weiher“ stinkt zum Himmel. Thomas Kretschmer stinkt das auch.

Mitte 1989 kommt Bewegung in die Sache. Auf Initiative von Gemeindepfarrer Arnd Morgenroth und einigen Gleichgesinnten, darunter Harald Piesch, Harald Weber, Christfried Herglotz und Thomas Kretschmer, bildet sich eine ökumenische Umweltgruppe. „Wir Christen blieben nicht unter uns. Es schlossen sich Atheisten und später SED-Mitglieder an“, so Thomas Kretschmer. Es wurde hinterfragt, woher die hohen Umweltbelastungen kommen und kritisiert, dass Filteranlagen defekt sind oder ganz fehlen. Und man handelte. „Zwischen Saalfeld und Gorndorf führten wir eine Baumpflanzaktion entlang der Weira durch“, berichtet er. Immer ein Thema: Die schlechte Luft. Auch die Kinder von Thomas Kretschmer haben unter schlimmem Husten, Pseudo-Krupp, wie man sagte, zu leiden. „Das war immer ein Thema“, weiß auch Harald Piesch, der sich im Neuen Forum um Umweltfragen, später um Energiethemen kümmerte und die Arbeitsgruppe leitete. Hier hatte man vor allem die Auswirkungen auf die Umwelt im Blick, die von den großen Betrieben ausgingen.

Müllhalde bei Saalfeld wirdgeschlossen

Mitte November 1989 hatten sich die Zeiten geändert. „Nun wurde sehr offen mit den staatlichen Umweltbeauftragten diskutiert und klare Forderungen zum Umweltschutz formuliert. Die Stadt Saalfeld wurde unter anderem zur Schließung und Sanierung der Müllhalde in der Vorderen Uhlstädter Heide nordöstlich von Remschütz aufgefordert“, erzählt Thomas Kretschmer. Zunehmend waren auch die Mitarbeiter in den Behörden für Umweltfragen zugänglicher und nicht mehr an das enge Korsett gebunden. Die Umweltschützer wurden mit Informationen versorgt, waren eingeladen, an Beratungen teilzunehmen. Und es tat sich auch tatsächlich was: Mit der Schließung der Müllhalde bei Remschütz wurde eine maßgebliche Forderung der Umweltgruppe des Neuen Forum erfüllt. Der Gorndorfer Weiher wurde später sogar unter Naturschutz gestellt. Es waren die Landwirte selbst, die mit ihrer Technik halfen, den Weiher zu säubern.

1990 machte Thomas Kretschmer das Umweltengagement zum Beruf. Es war die Zeit, in der Menschen aus der Opposition in staatliche Institutionen wechseln, um dort Verantwortung zu übernehmen. Er nahm seine Arbeit in der Unteren Naturschutzbehörde des damaligen Rat des Kreises auf. Mit der Wiedervereinigung trat das Bundesnaturschutzgesetz in Kraft. „Wir konnten viel umsetzen, deshalb hat es sich auch gelohnt, den Anschub zu geben. Ein großes Ziel wurde bald erreicht: Umweltdaten waren öffentlich zugänglich“, sagt er. Und heute? „Die Luft ist um ein Vielfaches besser geworden. Aber man darf auch nicht vergessen, dass dies zu einem Großteil mit dem Niedergang der Wirtschaft zu tun hatte.“ Was ihn aktuell beschäftigt ist der nach wie vor hohe Grad der Flächenversiegelung. „Hier sind die Auswirkungen auf das Stadtklima groß. Eigentlich bedarf es eines Masterplanes für jede Stadt, um hier entgegen zu wirken. Jena hat es vorgemacht. Das müsste flächendeckend geschehen“, macht er eine Forderung auf. „Dass hier ein Umdenken so viel Zeit braucht, ist schwierig. Denn der Klimawandel wirkt, das Stadtklima leidet“. Und die jungen Leuten, die für die Umwelt auf die Straße gehen, möchte er einladen, aktiv zu werden. Bei der nächsten Aktion „Saalfeld putzt sich“ im Frühjahr zum Beispiel.