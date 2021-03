Die Schilder stehen schon länger bereit: In der ersten Märzdekade wird der Bahnübergang in Zeutsch wegen des Einschubes der Fußgänger- und Radfahrerunterführung unter die Strecke der Saalebahn mehrfach voll gesperrt.

An der Saalebahn in Zeutsch wird es jetzt ernst

Das Bauwerk ist fertig und braucht Bewegung. Noch steht der zwölf Meter lange Tunnel, durch den Fußgänger und Radfahrer künftig gefahrlos die Bahnlinie Großheringen - Saalfeld in Zeutsch passieren sollen, auf steinernen Füßen. In den nächsten Tagen soll das tonnenschwere Betonstück an seinen vorgesehenen Platz unter den Gleisen gerückt werden. Verbunden damit sind Vollsperrungen des Bahnübergangs zwischen Zeutsch und Niederkrossen und die zeitweise Einstellung des Zugverkehrs auf der Saalebahn.