Andrea Kühn aus Eyba neue Ortsteilchefin auf der Saalfelder Höhe

Andrea Kühn aus Eyba wurde am Sonntag zur neuen Ortsteilbürgermeisterin der Saalfelder Höhe gewählt.

Saalfeld Bei einer Wahlbeteiligung von 22,5 Prozent stimmten 92 Prozent für sie als Nachfolgerin von Torsten Scholz

Andrea Kühn wird neue Ortsteilbürgermeisterin im Saalfelder Ortsteil Saalfelder Höhe. Sie tritt die Nachfolge von Torsten Scholz an. Die Eybaerin konnte bei der Wahl am Sonntag 92,0 Prozent (485) der gültigen Stimmen auf sich vereinen. Das teilte die Stadtverwaltung Saalfeld am Montag mit.

Weitere Stimmen entfielen demnach auf Lutz Müller (10), Nico Werner (5), Gregor Hofmann (4), Nicole Heidrich, Hiltrud Rosenbusch (je 3) und Dirk Peter (2). Je einmal auf dem Stimmzettel standen zudem Arne Bergemann, Jörn Bergner, Juliane Biehl, Tino Biehl, Ute Blochberger, Friedrich Exner, Tobias Fischer, Burkhard Hessel, Daniel Hessel, Andre Korn-Zeuner, Sascha Krüger, Thomas Meinhardt, Lutz Schneider, Gerald Wäsch und Dietmar Wurmb. Fast alle Orte der früheren Einheitsgemeinde Saalfelder Höhe waren damit vertreten.

Weil Andrea Kühn mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinen konnte, ist sie zur Ortsteilbürgermeisterin gewählt.

Die Wahlbeteiligung betrug 22,5 Prozent. Von 2540 Wahlberechtigten haben 572 Personen ihre Stimme abgegeben. Darunter waren 527 gültige Stimmen und 45 ungültige Stimmen.