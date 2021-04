Anmeldung für Grundschule Kaulsdorf

Kaulsdorf. Zum Einzugsgebiet gehören insgesamt 14 Orte.

Für die Staatliche Grundschule Kaulsdorf findet vom 2. bis zum 10. Mai die Anmeldung für das Schuljahr 2022/2023 statt.

Schulpflichtig werden alle Kinder, die am 1. August 2022 das sechste Lebensjahr vollendet haben. Kinder, die am 30. Juni 2022 mindestens fünf Jahre alt sind, können auf Antrag der Eltern am 1. August desselben Schuljahres in die Schule aufgenommen werden. Die Entscheidung trifft der Schulleiter in Abstimmung mit dem Schularzt.

Zum Einzugsgebiet der Grundschule Kaulsdorf gehören die Orte Altenbeuthen, Breternitz, Drognitz, Eichicht, Fischersdorf, Hockeroda, Hohenwarte, Kaulsdorf, Lothra, Neidenberga, Neuenbeuthen, Reitzengeschwenda, Tauschwitz und Weischwitz.

Aufgrund der aktuellen Situation erfolgt die Schulanmeldung in diesem Jahr per Post. Weitere Informationen und die entsprechenden Unterlagen für die Schulanmeldung werden den Eltern rechtzeitig zugesandt. Für Fragen steht die Schulleitung telefonisch zur Verfügung.