Bad Blankenburg. Weil eine Patient seinen Aufenthalt in einem Risikogebiet verschwieg, muss ein Allgemeinmediziner jetzt seine Räume in der Siedlung dicht machen.

Arztpraxis in Bad Blankenburg schließt wegen Coronafall

„Wir mussten zum Schutz unserer Patienten die Praxis schließen, weil ein unverantwortlicher Patient am 17.03. untersucht wurde, der uns den Aufenthalt im Risikogebiet bis 15.03. nicht offenbarte“, steht seit Freitag auf dem Aushang einer Arztpraxis in der Siedlung in Bad Blankenburg. Erst durch andere Personen sei man über den Aufenthalt in Kenntnis gesetzt worden. Am Donnerstag dann wurde der Patient positiv auf das Coronavirus getestet. „Wir entschuldigen uns bei unseren Patienten für diesen Umstand und das Fehlverhalten des Patienten“, schreibt der Allgemeinmediziner, der seine Praxisräume nun bis Ende März schließen muss.

Der erste Fall in Bad Blankenburg, der am Donnerstagabend bekannt wurde, hat in der Fröbelstadt für Unverständnis und Entsetzen gesorgt. Die Stadtverwaltung hat daraufhin die Notfallpläne aktualisiert. „Alle Mitglieder des Stabs in Bad Blankenburg sind mit Ihren Aufgaben vertraut und können bei Bedarf jede Lage koordinieren. Alle Maßnahmen, die letzte Woche getroffen wurden, könnten ausreichen, wenn sich alle konsequent daran halten würden“, sagt Bürgermeister Mike George (Freie Wähler), der an seine Mitbürger appelliert: „Bleibt bitte zu Hause und verzichtet auf die Gesellschaft von vielen Menschen. Nutzt die Möglichkeiten, die unsere moderne Gesellschaft zu bieten hat“. Kontakt zu halten sei fast immer möglich. Je eher man alle Maßnahmen umsetze, desto eher können man wieder einen „normalen“ Alltag erleben. Insgesamt hat sich die Zahl der positiv auf das Virus Covid-19 getesteten Personen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bis zum späten Freitag Nachmittag nicht weiter erhöht. In Quarantäne sind zwölf Personen aus Kamsdorf, Deesbach, Bad Blankenburg und Lehesten sowie ihre jeweiligen Kontaktpersonen. Sorgentelefon ab Montag eingerichtet Das Landratsamt hat unterdessen in Verbindung mit der Notfallseelsorge des Landkreises, den Pfarrern im Kirchenkreis Rudolstadt-Saalfeld und der Diakonie ein „Sorgentelefon Corona-Krise Saalfeld-Rudolstadt“ eingerichtet. „Wir haben gemerkt, dass es in dieser dramatischen Situation ganz viele Menschen gibt, die Ängste und Sorgen haben und einfach jemanden brauchen, der ihnen zuhört. Das wollen wir ab Montag anbieten“, sagte Landrat Marko Wolfram (SPD). „Es hat ein Anruf beim Kirchenkreis genügt, und schon wurde diese Hilfe organisiert. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Das Telefon ist ab dem kommenden Montag um 8 Uhr bis auf Weiteres von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 03671/823-777 geschaltet. Menschen, die in der aktuellen Situation Hilfe, Rat und Zuspruch suchen, können ihre Sorgen und Nöte im Gespräch mit erfahrenen Notfallseelsorgern und Pfarrerinnen und Pfarrern besprechen. Ganz wichtig: Die Gespräche werden vertraulich behandelt und sollen den Menschen in der besonderen Situation Stütze und Halt geben. Fachfragen zum Corona-Virus werden auf dieser Nummer nicht beantwortet. „Hier geht es ausschließlich um eine Unterstützung in dieser schwierigen und belastenden Situation“, so Martin Modes von der Pressestelle des Landratsamtes.