Auch Probstzella hat die Hundehaufen satt

Hundehaufen waren nun auch im jüngsten Probstzellaer Gemeinderat am Dienstagabend Thema. Ratsmitglied Maik Albrecht (Feuerwehren und Vereine, FuV) präsentierte dem Gremium im Anfrageblock eine Unterschriftenliste verzweifelter Einwohner. Dass das Tretminenproblem grassiert, stand für keinen der Abgeordneten außer Frage. Aber wie beikommen?

Besonders an der Straße „Am Überlandwerk“, wo die Firma Elobau sitzt, sei es extrem, aber auch entlang des Loquitzradwegs. Dort ließen viele Hundehalter ihre Vierbeiner zudem frei laufen, was ordnungsrechtlich ebenfalls problematisch sei.

Mit Verweis auf die Hundesteuer, die die Gemeinde schließlich erhebe, kam der Vorschlag weiterer Hundekotbehälter auf. Deren Wirksamkeit sieht Bürgermeister Sven Mechtold (SPD) eher kritisch. „Ich glaube nicht, dass mehr Behälter das Problem wirklich lösen“, denn das läge beim Halter. Mechtold plädierte für Wachsamkeit und dafür, als Zeuge im konkreten Sündenfall auch mal die Verwaltung anzurufen. Die können ein Ordnungsgeld verhängen. „Es muss weh tun“. Wie viel denn ein Behälter koste, wollte Heiko Richter (FuV) wissen. Antwort: rund 600 Euro. Albrecht betonte, dass es bei allen Ärgernissen um die Hinterlassenschaften keine pauschale Erhöhung der Hundesteuer geben sollte, die Hundehalter ohnehin nicht von ihren Reinigungspflichten entbinde.

7900 Euro für Friedhof Marktgölitz vergeben

Beigeordneter Marco Müller (SPD) fragte nach dem Ermittlungsstand in der Vandalismusserie. Unbekannte hatten seit Mitte Januar Telefonkabel an mehreren Häusern abgerissen und in einem Gartengrundstück Drähte gespannt. Die Ermittlungen seien aufgenommen, genaueres zu den Tätern noch nicht bekannt, sagte Mechtold. An verschiedenen Gerüchten, die im Ort kursierten, beteilige er sich ausdrücklich nicht.

Doch stand auch Erfreuliches auf der Tagesordnung: Einmütig beschloss der Rat die Mitgliedschaft der Gemeinde im neu zu gründenden Verein „Geopark Schieferland in Thüringen“, wie es zuvor bereits Lehesten getan hatte. Beide sind bereits im Naturparkverein Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale Mitglied, wodurch der Mitgliedsbeitrag im neuen Verein entfällt.

Verein „Selbstverwaltung in Thüringen“ beitreten

Gleichsam einstimmig beschloss die Gemeinde, dem Verein „Selbstverwaltung in Thüringen“ beizutreten. Gegründet ursprünglich vor dem Hintergrund der Gemeindegebietsreform, hat er sich inzwischen vor allem der Interessenvertretung ländlicher Kommunen gegenüber dem Land verschrieben. Auch ohne Gegenstimme oder Enthaltung vergaben sie Gartenbauleistungen und die Lieferung und Montage von Schieferstelen im Wert von insgesamt 7900 Euro für den Friedhof Marktgölitz: Dort soll die Urnenanlage erweitert werden.

Umgestaltet werden soll auch das Grenzbahnhofmuseum, wofür die Gemeinde nun Leader-Mittel beantragt hat. „Der Grenzbahnhof ist das eingereichte Projekt mit der höchsten Punktzahl in dieser Förderperiode und -region“, berichtete Mechtold erfreut.