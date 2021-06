Pfarrer Jörg Kubitschek von der St. Paulusgemeinde Saalfeld über Erfolge bei der EM und im Glauben.

Das war schon enttäuschend, wie Deutschland sein Auftaktspiel bei der EM gegen Frankreich verloren hat. Die deutsche Mannschaft hat zwar das einzig gültige Tor in der Partie geschossen - aber leider ins falsche Tor! Schade! Das hätte ich mir anders gewünscht. Klar, dass ich lieber auf der Seite des Siegers stehen wollte. Aber so ist das im Fußball, das eine Mal kann man sich freuen und das nächste Mal ist man enttäuscht.

Auf der Seite des Siegers stehen und sich immer mit ihm freuen? Als Fußballfan gelingt das nicht immer. Aber als Christ darf ich wissen, dass ich immer auf der Seite eines Siegers stehe und mich jeden Tag über dessen Sieg freuen darf. Jesus Christus ist dieser Siegertyp und in der Bibel heißt es, dass mein Glaube selbst der Sieg ist, weil mir Jesus seinen Sieg geschenkt hat! Und nicht nur mir: Dieser Sieg gehört allen, die, wie ich, auf der Seite dieses Siegers stehen wollen.

Doch worüber hat Jesus eigentlich gesiegt? Er hat all die Ängste und Nöte dieser Welt besiegt. Er hat Hoffnung, Leben und Liebe errungen. Und wer das glaubt, dem darf all das gehören.

Ja, die Freude über ein gewonnenes Fußballspiel kann helfen, wenigstens für kurze Zeit all das zu vergessen, was sonst den Alltag schwer und grau macht. Der Glaube an Jesus schenkt aber dauerhaftes Licht und Freude, die auch dann bleiben, wenn es wieder einmal eine Niederlage zu verdauen gilt.