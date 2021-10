Heike Enzian über Freizeitvergnügen in Zeiten wie diesen.

Ob Ausstellungseröffnung, Festprogramm, Konzert: Wer in diesen Zeiten an Veranstaltungen in Innenräumen teilnehmen möchte, muss sich am Einlass womöglich auf Wartezeiten einstellen. Zur Eintrittskarte muss man Impfpass oder Genesenen-Nachweis bereithalten oder sich vor Ort testen lassen. Der Lohn: Im Inneren ist es wieder so wie früher. Kein Abstand, kaum jemand, der eine Maske trägt. Dem Vergnügen steht nichts mehr im Wege. Fast ist man geneigt zu fragen: Ja, ist da noch was?

Veranstalter, die auf Nummer sicher gehen wollen, nehmen ihre Verantwortung ernst und halten sich an die Regel, die hier im Normalfall 3G heißt. Oder doch bald 2G? Weil es praktischer zu handhaben und weniger missbrauchsanfällig ist? Und auf längere Sicht auch kostengünstiger für die Veranstalter?

An den Wänden der Bad Blankenburger Stadthalle hängen Ankündigungen für die nächsten Veranstaltungen. Das fühlt sich nach Normalität an. Die Zugangskontrollen – wie auch immer – werden wir wohl noch eine Weile in Kauf nehmen müssen. Zur Sicherheit.