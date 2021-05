Aufrichtiger Mehrwert

Dominique Lattich über liebenswerte Geschichten.

Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass Sie sich mehr mit Nichtigkeiten als mit wichtigen Dingen befassen? Wovon handelt ein Großteil der Gespräche mit unseren Mitmenschen? Es geht doch oft um Arbeit, wie erfolgreich jemand ist, wie viel Geld jemand hat und so weiter. Das Wochenende hat mich erstaunlicherweise seelisch entspannter zurückgelassen, als es mich vorgefunden hat. Aus einem einfachen Grund: Die ganze Gedankenwelt wurde neu zurechtgerückt. Der Blick wurde erfrischt und zentriert.

Es tut gut Menschen zu sehen, die für mehr als Geld leben. Es tut gut Menschen zu sehen, die einfach mal bei herrlichen Orgelklängen abschalten wollen. Es tut gut Menschen zu sehen, denen die Natur und Lebensräume für kleinste Lebewesen wichtig sind oder die anderen einfach mit bunt bemalten Steinen ein Lächeln ins Gesicht zaubern wollen. Es geht um die, die Dankbarkeit laut aussprechen und Freude teilen.

All das ist mehr Wert als alles, was man mit Geld kaufen kann. Mal wieder in lächelnde Gesichter zu schauen und zu sehen, wie Menschen das Leben genießen, gibt einem mehr, als man sich selbst vielleicht noch vorstellen kann. Ein Grund mehr, solche Momente zu sammeln und im Herzen zu konservieren.