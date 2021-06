"Das literarische Rudolstadt", das letzte Buch des kürzlich verstorbenen Schriftstellers Matthias Biskupek, stellten die Schauspieler Anne Kies, Verena Blankenburg und Hans Burkia in einer von Theaterintendant Steffen Mensching moderierten Veranstaltung am Donnerstagabend im Garten des Schillerhauses in Rudolstadt vor.