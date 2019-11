Aus Kleinkunstbühne in Rudolstadt ist Club No. 8 geworden

Der „Club der toten Dichter“ gastiert am 22. November mit einem Fontane-Programm im Club Nr. 8 in Rudolstadt.

Die Kleinkunstbühne Rudolstadt in der Freiligrathstraße war immer ein Ort für gute Kleinkunst. Als Verein Kleinkunstbühne Rudolstadt wurde die Kulturszene in Rudolstadt mit bereichert. Leider geht es dem Verein wie vielen: Durch den massiven Mitgliederschwund wurde die Vereinstätigkeit eingestellt. In jedem Ende verbirgt sich auch ein Anfang. Aus der Kleinkunstbühne Rudolstadt ist der Veranstaltungsort „No. 8“ geworden. Mit der Städtepartnerschaft zwischen Rudolstadt und der irischen Stadt Letterkenny soll die Freiligrathstraße 8 zum Irischen Zentrum der Städtepartnerschaft und darüber hinaus entwickelt werden. So hat seit Juni in der alten Gaststätte „Zur Erholung“ der „Letterkenny Irish Pub“ eröffnet. Betrieben wird dieser durch einen waschechten Iren und dessen Frau. Der Saal, jetzt No. 8, wird als Veranstaltungssaal weitergeführt. So ist geplant, eine irisch-deutsche Folkszene zu etablieren, auch Kleinkunst und das gesamte Spektrum der letzten Jahre wird weiter geboten. Der Saal kann aber auch gemietet werden, von Vereinen oder privaten Personen.

Reinhardt Repke vertont Fontane neu

Am Freitag, dem 22. November, ist der „Club der toten Dichter“ mit seinem Programm „So und nicht anders - Fontane neu vertont“ mit Katharina Frack zu Gast im No. 8. Seit einigen Jahren lebt die Sängerin und Songwriterin, deren unverwechselbare Stimme seit den Erfolgen ihrer Band Rainbirds fast jeder kennt, in der Nähe von Neuruppin, dem Geburtsort Theodor Fontanes. In der „Grafschaft Ruppin“, in der die berühmten „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ ihren Anfang nahmen. Die erste Wanderung führte Fontane über das Wasser des Ruppiner Sees nach Wustrau. Am Wasser des Molchowsees in Alt Ruppin vertonte Reinhardt Repke, Gründer und Komponist des Clubs der toten Dichter, die ersten Gedichte Fontanes neu.

Vor einigen Jahren waren Franck und Repke schon mit Rilke sehr erfolgreich in ganz Deutschland unterwegs. Nun treffen sie sich wieder, zwischen all den Seen des Ruppiner Landes, um erneut miteinander zu arbeiten. Fontane wird 200 – und Reinhardt Repkes Club der toten Dichter geht im Jubiläumsjahr 2019 mit Neuvertonungen des Dichters und Schöpfers berühmter Frauenfiguren, wie Effie Briest, Jenny Treibel, Grete Minde auf Tournee. Das berühmte Gedicht „John Maynard“, die Maynard-Suite, wie sie innerhalb des Clubs genannt wird, da Repke das Gedicht in drei Songs aufgeteilt hat, wird dabei sein. Und auch „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“, das beliebteste Gedicht der Deutschen, wie mal einer schrieb, hat seinen Platz im Programm. Nach Heine, Busch, Rilke, Schiller und Bukowski ist Fontane nun der sechste Dichter, der auf CD veröffentlicht wird.

Club der toten Dichter am Freitag, 22. November, 20 Uhr, im „No. 8“ in Rudolstadt, weitere Infos unter im Internet www.no8-ru.de