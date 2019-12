Ausblick für Saalfeld-Rudolstadt: Nostalgisches im Advent

Advent, Advent, die Hütte brennt. Am zweiten von vier vorweihnachtlichen Wochenenden gibt es im Landkreis jede Menge Nostalgisches zu erleben. Auf ein paar besondere Veranstaltungen in Saalfeld, Rudolstadt, Remda und Oberweißbach haben wir schon in unseren „neun besten Tipps“ hingewiesen. Hier kommt der Rest vom Schützenfest - zehn weitere Tipps.

Weihnachten in der DDR als Konzertthema in Rudolstadt

Wie feierten die Menschen Weihnachten in der DDR und haben sich die Rituale zum Fest seitdem verändert? Heiteres und Nachdenkliches rund um die geflügelte Jahresendfigur und den unvergleichlichen Intershop-Geruch der Westpakete wird in einem Konzert zum Vortrag kommen, das zweimal in Rudolstadt erklingt (Freitag, 19 Uhr, Volkstedter Porzellanmanufaktur, Sonnabend, 19.30 Uhr, Theater im Stadthaus). Auch Orchestermusiker der Thüringer Symphoniker kommen mit ihren Erinnerungen zu Wort. Dazu erklingen Stücke, die in den 80er Jahren in Saalfeld und Rudolstadt auf dem Programm der Weihnachtskonzerte standen. Als Solist konnte der Rudolstädter Opernsänger Roland Hartmann gewonnen werden. Natürlich dürfen musikalisch nicht Peter Tschaikowskys »Nussknacker« und Karel Svobodas »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« fehlen.

Saalfeld Grottenadvent zum 28. Mal

Der Grottenadvent verzaubert die Gäste zum 28. Mal mit seinem vorweihnachtlichen Charme. Sowohl unter Tage in den Schaugrotten als auch über Tage im Feengrottenpark ertönen am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 13 bis 18 Uhr, festliche Klänge von einheimischen Chören, Instrumentalgruppen, Bands und Gesangsformationen. Ein kleiner Adventsmarkt im stimmungsvoll geschmückten Feengrottenpark lädt zum Verweilen, Bummeln und Kauf attraktiver Geschenke ein.

Kochberger Nikolausmarkt rund um das Schloss

Zum traditionellen Nikolausmarkt mit jeder Menge Ständen wird am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr ans Schloss Kochberg geladen. Stündlich erklingt Adventsmusik mit einem Bläserquartett, die festlich geschmückte ehem. Patronatskirche St. Michael kann besichtigt werden, Silhouetten-Werkstatt im Westflügel des Schlosses, Kochberger Kinder singen auf dem Schlosshof, „Geschichten vom Sankt Nikolaus aus Myra“, Lesung für Jung und Alt im Theater, Museumsführung „Auf den Spuren von Goethe und Charlotte von Stein“, „Die heiligen drei Könige aus dem Morgenland“ und „Die Drei dunklen Könige“ von Wolfgang Borchert, Lesung im Theater und gemeinsames Adventsliedersingen auf dem Schlosshof zum Abschluss.

Weihnachtskonzert des Mandolinenorchesters

Das Rudolstädter Mandolinenorchester lädt am Sonnabend 15 und 18 Uhr zu ihren traditionellen Weihnachtskonzerten ein, die im Ausstellungssaal der Gläsernen Porzellanmanufaktur in Rudolstadt-Volkstedt stattfinden werden. Neben beliebten Weihnachtsliedern und deren Bearbeitungen werden auch konzertante Werke klassischer und zeitgenössischer Komponisten zu erleben sein. Das Orchester hofft auch diesmal auf einen stimmgewaltigen und sangesfreudigen Publikumschor. Die musikalische Leitung beider Konzerte hat Michael Grübler inne.

Schäferweihnacht in der Stadthalle Bad Blankenburg

Die Schäferweihnacht gibt es am Sonntag um 16 Uhr in der Stadthalle Bad Blankenburg. Mit dabei sind das Traumpaar der Volksmusik, Marianne & Michael, Angela Wiedl, Richard Wiedl und natürlich als Gastgeber die Schäfer mit ihren schönsten Liedern, die allesamt für viel festliche Weihnachtsstimmung sorgen werden.

Lichterfest am Rennsteighaus in Brennersgrün

Die Interessengemeinschaft Rennsteighaus lädt am Samstag zur Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Entzündet werden Friedenslichter zur Erinnerung an die Ereignisse zur Grenzöffnung vor 30 Jahren. Ab 15 Uhr gibt es in und um das Rennsteighaus Kaffee und Weihnachtsgebäck, umrahmt mit Gitarrenmusik einer Musikschülerin. Gegen 15.30 Uhr ein Rückblick auf das Dörfchen Brennersgrün. Was in 30 Jahren nach der Wende alles geschah, zusammengefasst von Steffi Gruner. Ab 16 Uhr sorgt die Blaskapelle Edelweiß für weihnachtliche Stimmung. Die kleinen Gäste können Weihnachtsgeschenke basteln. Auch der Weihnachtsmann wird erwartet.

Chorgesang in der Saalfelder Johanneskirche

Adventsmusik a cappella erklingt am Vorabend des 2. Advents, Samstag um 19 Uhr, in der Saalfelder Johanneskirche. Unter der Leitung von Peter Habermann singt der Rundfunkjugendchor Wernigerode adventliche und geistliche Chormusik aus fünf Jahrhunderten. Auf dem Programm stehen Werke von Andreas Hammerschmidt, Johann Eccard, Felix Mendelssohn-Bartholdy, John Rutter, Camille Saint-Saëns und anderen.

Zwei Tage Weihnachtsmarkt in Sitzendorf

Nach der Eröffnung am Sonnabend, 14.30 Uhr, am Weihnachtsbahnhof wird zwei Tage Weihnachtsmarkt in Sitzendorf gefeiert. Zum Programm gehören neben dem Markttreiben ein Ständchen der Kindergartenkinder am Sonnabend sowie am Sonntag ein Auftritt des Volkschores und Weihnachtsbaumverkauf. Auch hier wird der Weihnachtsmann erwartet.

„Der kleine Muck“ als Märchenmusical

Bereits am Freitag um 16 Uhr gastieren Künstler aus Halle/Saale mit dem Märchenmusical „Der kleine Muck“ in der Stadthalle in Bad Blankenburg. Die farbenfrohe Geschichte spielt im fernen Orient und beginnt in dem Heimatdorf vom kleinen Muck, der Tag ein Tag aus gehänselt und verachtet wird, weil er anders aussieht. Unglücklich wie er darüber ist, entschließt er sich, seine Heimat zu verlassen und woanders sein Glück zu finden.

Vereins-Weihnacht in Reichmannsdorf

In Reichmannsdorf gibt es am Ende des ersten Jahres als Stadtteil von Saalfeld die traditionelle Vereins-Weihnacht. Am Sonnabend ab 14 Uhr laden die Reichmannsdorfer Vereine an ihre Stände auf dem Marktplatz ein. In der Mitte steht der große Weihnachtsbaum.