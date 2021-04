Ausschüsse neu besetzt in Königsee

Königsee. Frank Riedel rückt in den Stadtrat Königsee nach

Das neue Stadtratsmitglied Frank Riedel (Fraktion IWGK/FDP), das wegen des Ausscheidens von Michael Möller aus persönlichen Gründen am Montag verpflichtet wurde, rückt den Regularien für die Ausschussbesetzungen zufolge unmittelbar in die Ämter seines Vorgängers in den Ausschüssen nach. Der Stadtrat beschloss daher ohne Aussprache in drei Einzelvorlagen die jeweilige Neubesetzung im Finanzausschuss, im Ausschuss für Bau und Infrastruktur sowie im Ausschuss für Kultur, Jugend, Sport. Soziales und Partnerschaftsangelegenheiten des Stadtparlaments.