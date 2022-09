Außenanlagen am Gorndorfer Gymnasium neu gestaltet

Saalfeld/Gorndorf. Arbeiten an Schule kosten rund 210.000 Euro.

Eine der größten Investitionsmaßnahmen des Landkreises steht kurz vor der Abnahme: die Außenanlagen am Erasmus-Reinhold-Gymnasium in Saalfeld-Gorndorf. Am Dienstag besuchte Landrat Marko Wolfram (SPD) die Schule und Schulleiter Uwe Wolfram, um sich ein Bild von der neuen Gestaltung zu machen.

Laut einer Mitteilung des Landratsamtes wurden die Schulhoffläche vor der neuen Sporthalle neu gestaltet, die Zugänge zu Halle und Mehrzweckraum mit einer Rampe und einer Treppe erschlossen und eine Stufenanlage mit Sitzmöglichkeiten angelegt. „Die kann auch für Theateraufführungen oder als grünes Klassenzimmer genutzt werden“, erklärte Landtschaftsarchitekt Marko Schurig. Bisher versiegelte Flächen wurden entsiegelt und mit Rasengitterstein neu gepflastert. Hier sät Hausmeister Jens Teichmann demnächst noch Rasen ein, so dass spätestens im Frühjahr die Flächen begrünt sind. An der anderen Seite der Turnhalle wurde bereits großflächig sogenannte Bienenweide ausgesät, damit Insekten im Frühjahr und Sommer Nahrung finden. Zusätzlich wurden mehrere Bäume platziert, die später einmal Schatten spenden sollen. Zwischen alter und neuer Turnhalle finden zwei Tischtennisplatten nach Abschluss aller Arbeiten Platz.

Den Zuschlag für die Arbeiten hatte die Rudolstädter Firma BARU Hoch&Tiefbau bereits Ende vergangenen Jahres erhalten. Gut 210.000 Euro kostet die neue Gestaltung. „Wir haben hier wieder einen wichtigen Bauabschnitt zur Verbesserung des Schulstandortes abgeschlossen. Weitere Abschnitte sind notwendig und werden folgen“, sagte Landrat Wolfram. red