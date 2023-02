Flora, Ida und Sena gehören zu jenen acht jungen Künstlern und Künstlerinnen, die die Ausstellung „Jugend in der Krise“ im Saalfelder Stadtmuseum ausrichten und mit ihren eigenen Werken bestücken.

Ausstellung über „Jugend in der Krise“ im Saalfelder Stadtmuseum

Saalfeld. Acht junge Künstler und Künstlerinnen malen über ihre Emotionen insbesondere in der Corona-Pandemie. Freier Eintritt bei der Eröffnung am Samstag.

Viele Jugendliche haben insbesondere nach der Corona-Pandemie „ein Gefühl der Perspektivlosigkeit“, erklärt Björn Elsen vom Förderprogramm „Partnerschaft für Demokratie“. Gemeinsam mit dem Bildungszentrum Saalfeld sowie dem Saalfelder Stadtmuseum hat Elsen das Projekt „Jugend in der Krise“ ins Leben gerufen. Acht junge Leute durften ihre Sicht auf das Thema künstlerisch Ausdruck verleihen. Daraus ist eine Ausstellung entstanden, die am kommenden Samstag, dem 25. Februar, um 16 Uhr im Stadtmuseum Saalfeld eröffnet wird.

Mit ihren Werken dabei sind auch Sena aus Saalfeld, Flora aus Leutenberg und Ida aus Königsee. Die Redaktion traf die drei jungen Künstlerinnen beim Aufbau der Ausstellung im Stadtmuseum. Sena findet, dass die Corona-Pandemie den Lebensalltag ihrer Generation schon sehr verändert hat: „Man war auf sich gestellt!“ Daher sei ihr das Projekt sehr willkommen gewesen, weil sie die Möglichkeit bekam, ihre Emotionen auszudrücken. „Wenn man die Emotionen irgendwann nicht ansprechen kann, kommt es zum Ausbruch“, sagt sie.

„Mir war es wichtig, auch einmal den Blick der Jugend sichtbar zu machen.“

Flora versuchte in ihrer Malerei, die Suche nach dem Sinn des Lebens auszudrücken, die ja Teil der Findungsphase in ihrem Alter sei. Lachend erklärt sie: „Meine Lösung des Problems ist: Einfach nicht über den Sinn des Lebens nachdenken.“ In ihrem Bild sei daher nichts Gegenständliches zu sehen: „Der Sinn ist schon da - aber für die Person auf dem Bild nicht sichtbar“, erzählt sie. Sie bestätigt, dass „die Person“ auf dem Bild ihr selbst ein wenig ähnlich sehe, das sei aber „nicht beabsichtigt“.

Ida indes zeigt auf einem ihrer Bilder eine rauchende junge Frau. Der Titel des Bildes lautet: „Leere“. Das Bild lässt, wie auch die Werke ihrer Künstler-Kolleginnen, ein großes Talent vermuten. Dazu sagt Ida lachend: „Ich male schon immer.“ Pascal Müller, Mitarbeiter des Stadtmuseums, erklärte: „Mir war es wichtig, auch einmal den Blick der Jugend sichtbar zu machen.“ Die Kundschaft des Stadtmuseums sei häufig älteren Semesters. Nun würde er sich freuen, wenn am Samstag auch die Jugend zur Ausstellungseröffnung käme. Müller: „Der Eintritt ist frei.“ André Hünger vom Bildungszentrum betont: „Die Ausstellung wurde ausschließlich von Jugendlichen konzipiert.“