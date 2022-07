Auto macht sich in Uhlstädt selbstständig und rollt über Bundesstraße

Uhlstädt. Vergesslichkeit endete für eine 24-Jährige in Uhlstädt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit Verletzungen. Ihr Wagen rollte von alleine los.

Am Donnerstagnachmittag vergaß eine Frau in Uhlstädt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die Handbremse von ihrem Auto anzuziehen. Ihr Wagen machte sich daraufhin selbststänidg.

Das Auto der 24-Jährigen rollte dabei laut Polizei quer über die B88. Erst an einem Wohnhaus in der Jenaischen Straße stoppte der Wagen. Am Haus und auch am Auto entstand Sachschaden. Die Frau verletzte sich leicht beim Versuch, den rollenden Pkw aufzuhalten.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.