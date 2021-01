Autofahrer rast mit Tempo 135 durch Messstelle bei Saalfeld

Die Polizei hat am Sonntag die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der B281 bei Saalfeld in Höhe Abfahrt Gorndorf kontrolliert. Nach Angaben der Polizei passierten bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 80 Kilometer pro Stunde mehr als 650 Fahrzeuge die Messstelle in Fahrtrichtung Rudolstadt.

Im Laufe des Vormittags wurden 18 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, bei 15 bleibt es im Verwarngeldbereich. In drei Fällen kam es zu Bußgeldverfahren, wovon zwei mit Fahrverboten belegt sein werden.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 135 Kilometer pro Stunde.

Lkw-Fahrer mit mehr als zwei Promille fällt auf der A4 auf

Drei Menschen in Kleinbus werden bei Unfall auf A4 verletzt