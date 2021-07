Autofahrerin übersieht in Saalfeld eine 8-Jährige und erwischt sie mit ihrem Wagen

Saalfeld In Saalfeld ist ein Kind beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 58-jährige Autofahrerin ist am Dienstag gegen 11 Uhr mit ihrem Wagen auf der Straße "Saumarkt" in Richtung Gerbergasse in Saalfeld unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, übersah sie ein 8-jähriges Kind, welches zu Fuß den Fußgängerüberweg in der Gerbergasse überquerte und erwischte es mit dem Auto.

Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

