Bad Blankenburg. In der Bähringstraße in Bad Blankenburg soll die Verkehrsführung geändert werden. Dazu werden nun die Anwohner befragt.

Bad Blankenburg: Neue Dauerlösung in Bähringstraße geplant

Die Stadt Bad Blankenburg führt eine Anwohnerbefragung zur künftigen Verkehrsführung in der Bähringstraße durch.

Durch die Straßenbauarbeiten in der Schwarzburger Straße wurde die Verkehrsführung in der Georgstraße und in der Bähringstraße geändert. Die Einbahnstraßenregelung in der Bähringstraße habe sich für die Sicherheit der Kinder sehr gut bewährt, heißt es. Stadtverwaltung und Stadtrat planen nun, mit Abschluss der Bauarbeiten, diese vorübergehende Lösung dauerhaft einrichten, so die entsprechende Information auf der Internetseite der Stadtverwaltung.

Dazu sollen Anwohner und Betroffene gehört werden, ob sie weitere Anregungen zu einer dauerhaften Einbahnstraßenregelung der Bähringstraße haben. Diese können bis zum 10. Juni schriftlich in der Stadtverwaltung, Markt 1, oder per E-Mail an stadt@bad-blankenburg.de abgegeben werden.