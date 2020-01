Aus stillem Protest gegen die umstrittene Fällung mehrerer Zierkirschen in der Schwarzburger Straße in Bad Blankenburg stellten Unbekannte im vergangenen Oktober mehrere schwarze Holzkreuze an den Baumstümpfen auf.

Bad Blankenburg. Im Februar sollen die letzten japanischen Kirschbäume an der Landesstraße in Bad Blankenburg verschwinden. Der Stadtrat befürwortet das Vorgehen.

Zierkirschen in Bad Blankenburg sollen gefällt werden

Die in der Schwarzburger Straße in Bad Blankenburg verbliebenen Zierkirschenbäume sollen voraussichtlich im Februar gefällt werden. Das teilte Bürgermeister Mike George (Freie Wähler) am Montag mit. Das Vorgehen sei mit dem Stadtrat abgestimmt.

In diesem Jahr wird durch das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr mit dem zweiten Bauabschnitt der grundhafte Ausbau der Schwarzburger Straße in Bad Blankenburg weitergeführt. Die Arbeiten beginnen in Abhängigkeit von der Witterung Ende März und sollen bis Herbst 2020 beendet sein.

„Nachdem zum Ende des ersten Bauabschnittes weitere Zierkirschen der straßenbegleitenden Baumreihe gefällt werden mussten, da deren Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war, gab es nach Diskussion im Stadtrat einen mehrheitlichen Beschluss, wie mit den verbliebenen Bäume umzugehen ist“, heißt es in der Mitteilung. Mehrheitlich sei die Entscheidung gefallen, auch die verbliebenen Bäume fällen zu lassen, wenn es dafür gleichwertige Ersatzpflanzungen gebe.

Parkweg wird verschoben und eventuell auch verbreitert

Der Bürgermeister und die Verwaltung sollen mit dem Landesamt für Bau und Verkehr beraten, wie mit dem Beschluss zur Fällung umgegangen werden soll und wie es dafür gleichwertige Ersatzpflanzungen auf ganzer Straßenlänge möglich sind. Ausschlaggebend für die Entscheidung zur Baumfällung und Neupflanzung sei neben dem Alter und dem überwiegend schlechten Zustand der Bestandsbäume auch der schon bisher deutlich zu schmale Pflanzstreifen entlang der Straße.

Laut Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Landesamt für Bau und Verkehr soll dieser auf mindestens zwei Meter verbreitert werden, um den neuen Bäumen ausreichend Wurzelraum zu bieten. Dafür muss der Parkweg um 0,80 Meter in Richtung Park verschoben werden. Es wird derzeit noch geprüft, ob in diesem Zuge der Weg gleich auf 2,50 Meter verbreitert wird, um hier zukünftig auch Radverkehr zuzulassen.

Wegebau und Neupflanzung sind in der zweiten Jahreshälfte 2020 geplant. Die Fällung der restlichen Zierkirschen sei nunmehr für die zweite Februarhälfte vorgesehen. Mit der Fällung und Neupflanzung der Baumreihe entlang der Schwarzburger Straße werde ein einheitliches Bild geschaffen. Wegen ihrer einmaligen Blüte sollen auch wieder Zierkirschen gepflanzt werden.