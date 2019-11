Bad Blankenburger Eltern müssen mehr Geld bezahlen

Der Stadtrat hat am frühen Mittwochabend in einer Sondersitzung seinen eigenen Beschluss vom 23. Oktober gekippt und eine Erhöhung der Elternbeiträge für Kindergartenplätze beschlossen. So zahlen Eltern ab dem 1. Januar 2020 nicht wie ursprünglich beschlossen 7,50 Euro mehr pro Platz und Monat, sondern zehn Euro. Eine weitere Erhöhung um ebenfalls zehn Euro pro Platz und Monat folgt 2021. Für diesen Antrag stimmten acht Stadträte, zwei enthielten sich der Stimme, die Fraktion Linke stimmte dagegen. Die Sondersitzung war einberufen worden, weil Bürgermeister Mike George (FW) den am 23. Oktober gefassten Beschluss, der eine Erhöhung um 7,50 Euro pro Platz und Monat beinhaltete, beanstandet hat. Das musste er tun, weil sich die Stadt in der Haushaltskonsolidierung befindet und die 7,50 Euro nicht ausreichen, um der Kostensteigerung gerecht zu werden. Für die Differenz gab es im städtischen Haushalt keinen Deckungsvorschlag.

Kosten nicht allein auf die Eltern abwälzen „Wir sitzen hier nicht zum Spaß, wir können und dürfen die Kostensteigerung nicht ignorieren. Die Eltern müssen daran beteiligt werden. Wir können als Stadt nicht sagen, wir nehmen das auf unsere Kappe, so lange wir am Tropf des Landes hängen“, sagte er. Eingangs der Sitzung sah es noch nicht nach einer Einigung aus. Die Fraktion Linke bekräftigte ihren Entschluss, es bei einer Erhöhung um 7,50 Euro pro Platz und Monat zu belassen. Dieser Antrag wurde mit jeweils sieben Ja- und Nein-Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt. Nach einer Rücksprache der Fraktionsvorsitzenden mit dem Bürgermeister einigte man sich auf die Summe von zehn Euro. Die Verwaltung hatte ursprünglich eine Erhöhung um 15 Euro pro Platz und Monat vorgeschlagen. Elternsprecherin Juliane Kästner erklärte, dass es seitens der Elternschaft für die 7,50 Euro-Erhöhung Zustimmung gab. „Wir würden uns freuen, wenn mit den Trägern gesprochen wird, um die höheren Kosten für die Kinderbetreuung nicht allein auf die Eltern abzuwälzen“, sagte sie. Kritisiert wurde von anwesenden Eltern, dass kein Vertreter der Träger oder der Kindergartenleitungen anwesend war.