Bahnhofstraße Gräfenthal wird ab März 2022 saniert

Gräfenthal. Der Stadtrat vergab die Bauleistungen für Bahnhofstraße und Lauensteiner Weg an die Strabag. Derweil hat am Langen Arm die Notsicherung begonnen.

Die Bahnhofstraße ist ab März 2022 Baustelle. Wie Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos) am Montag im Stadtrat berichtete, soll sie als erster Abschnitt der Maßnahme Bahnhofstraße/Lauensteiner Weg noch im selben Jahr fertiggestellt werden. 2023 folgt dann der Lauensteiner Weg ab kurz hinterm Bahnübergang bis zum oberen Ende am alten Porzellanwerk Weiss-Kühnert. Für beide Abschnitte vergab der Rat die Bauleistungen im Wert von 1,266 Millionen Euro einstimmig an die Strabag. Die viertelstündige Sitzung mit nur zwei Beschlussvorlagen wurde eigens noch im alten Jahr einberufen, „damit wir in 2022 überhaupt noch mit Bauen anfangen können“, so Wehr. Ein exakter Tag für den Startschuss stehe aber noch nicht fest.

Zweites Thema waren die vier verschlissenen Holzfenster im Dach des Gebersdorfer Vereinshauses, die ausgetauscht werden. Hierfür vergaben die Ratsmitglieder Bauleistungen im Wert von 4693 Euro an Zinn Bauelemente aus Rohrbach. Sie hatte als einzige ein Angebot abgegeben. Die Summe wird aus der Investitionspauschale des Landes in Höhe von etwa 50.000 beglichen, die Gräfenthal bereits erhalten hat. Der Austausch soll bis Jahresende erfolgen, um Heizkosten für die betreibenden Vereine nicht explodieren zu lassen.

Alte Strom- und Laternenmasten kommen weg

Eine kurzfristige Angelegenheit wird auch die gleichsam von der Strabag ausgeführte Notsicherung am Langen Arm (wir berichteten). „Sie hat am Montag begonnen und soll bis Ende nächster Woche abgeschlossen werden“, so Wolfgang Wehr. Vor Ort hat ein Bagger bereits den schadhaften Bereich abgetragen. Und in der Probstzellaer Straße auf Höhe der Feuerwehr hat die Thüringer Energienetze GmbH jüngst die neuen Erdkabel für Strom verlegt. In diesem Zuge sollen perspektivisch auch die vier letzten DDR-Strom- und Laternenmasten entfernt werden, jedoch erst, wenn ihre modernen Nachfolger geliefert sind. „Das wird aber definitiv erst Anfang 2022“, sagte Wehr. Anfragen von Ratsmitgliedern oder Bürgern gab es nicht.