Bahnübergang trotz geschlossener Schranke bei Saalfeld überquert

Unterwellenborn Der Täter verließ den Unfallort wohl Richtung Pößneck

Die Beamten der Saalfelder Polizei suchen nach einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr und einer Verkehrsunfallflucht entsprechend Zeugen. Diesen Freitagmorgen befuhr gegen 8:00 Uhr ein bislang unbekannter LKW-Fahrer die Bundesstraße 281. Am Bahnübergang Vogelschutz überquerte der Fahrer, der Spurenlage zufolge, trotz geschlossener Schrankenanlage den Bahnübergang und kollidierte mit einem Schrankenmast.

Anschließend setzte der Verursacher seine Weiterfahrt, vermutlich in Richtung Pößneck, fort. Über den Fahrer ist bisher nichts weiter bekannt. Am Schrankenmast entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Nach etwa zwei Stunden wurde die Anlage nach Reparatur wieder freigegeben. Zeugen, welche Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

