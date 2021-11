Ein Doppelstock-IC verlässt auf dem Weg nach Leipzig den Saalfelder Bahnhof. Das Zugpaar, das einmal am Tag zwischen Karlsruhe und Leipzig pendelt, ist eine Art Versprechen auf die Zukunft. Ab Dezember 2023 soll der IC alle zwei Stunden fahren und Saalfeld so wieder an den Fernverkehr anbinden.