Bauhof Rudolstadt kehrt jetzt mit neuer Maschine

Dem Rudolstädter Bauhof konnte in dieser Woche eine neue Kehrmaschine übergeben werden. Es handelt sich um das Modell Küpper Weisser S3, das dem gegenwärtigen Entwicklungsstand entspricht. Dem Kauf war eine öffentliche Ausschreibung im letzten Jahr vorausgegangen. Der städtische Haushalt wurde planmäßig mit 130.000 Euro belastet.

Notwendig geworden war die Neuanschaffung, weil der im Jahr 2009 in Betrieb gegangene Vorgänger seine Betriebsstunden bereits überschritten hatte. Es standen Reparaturen in unwirtschaftlichem Umfang an, obwohl alle Wartungen und Durchsichten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Zuletzt kam es zum Motorschaden. Kehrmaschinen sind durchschnittlich acht bis zehn Jahre im Einsatz, bevor sie ersetzt werden sollten. Das alte Fahrzeug soll in die öffentliche Versteigerung gehen.

Die neue Kehrmaschine ist ab sofort für die Straßenreinigung im Gebiet der Stadt Rudolstadt gemäß Satzung eingesetzt.