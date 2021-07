Baustart in Schmiedefeld

In Schmiedefeld wird die Straße Am Bahnhof ausgebaut.

Am Montag, 12. Juli, ist Baubeginn für den Ausbau der Straße Am Bahnhof im Saalfelder Ortsteil Schmiedefeld. Dabei handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt, des Zweckverbandes Rennsteigwasser und der Thüringer Energienetze.

Zunächst laufen Kanalarbeiten am Abzweig zur Straße des Friedens, anschließend werden Gas- und Stromleitungen im unteren Bereich der Straße des Friedens verlegt. Dann beginnt der Straßenbau Am Bahnhof bis zur Einfahrt der Firma Foamglas. Die Umleitung führt per Einbahnstraßenregelung von der B 281 über die Straße des Friedens in Richtung Taubenbacher Weg.

Nach der Winterpause folgt 2022 der 2. Bauabschnitt des Straßenausbaus von der Einfahrt zur Firma Foamglas bis zum Taubenbacher Weg.

Die Projektierung und Bauoberleitung liegen beim Planungsbüro HSP Suhl, ausgeführt werden die Bauleistungen von der Firma Bickhardt-Bau.