Baut Convertflex im Saalfelder Erdfall-Gebiet?

Saalfeld-Gorndorf. Im Jahr 2011 tat sich in Gorndorf ein Loch in der Erde auf. Kann das auch im Gewerbegebiet Am Bahnbogen passieren? Die Stadt bejaht das.

Soll die Plastikfolien-Fabrik der Firma Convertflex auf einem Areal errichtet werden, in dem gefährliche Erdfälle auftreten können? Nach der kontroversen öffentlichen Informationsveranstaltung über den neuen Bebauungsplan Nr. 36 „Gewerbegebiet Am Bahnbogen“ in der Vorwoche erreichten die OTZ mehrere Hinweise darauf, wonach sich das Baugebiet für die riesige Produktionshalle, die auf 1400 Quadratmetern eine Höhe von 27 Metern erreichen soll, in einem Erdfall-Gefährdungsgebiet befindet. Dabei wird Bezug genommen auf einen Erdfall, der sich tatsächlich unweit des Convertflex-Baugebietes in Gorndorf im Jahr 2011 ereignete.