Bekommt Rudolstadt einen Bürgerrat?

Bekommt die Stadt einen Bürgerrat? Eine solche Anregung gab es jetzt zumindest bei einem Treffen in der Begegnungsstätte im Kopernikusweg. Dort hin eingeladen hatte eine Gruppe Rudolstädter um den ehemaligen Bürgermeister Hartmut Franz, die Unternehmer Bernd Stiller und Ulrich Batzke, Pfarrer Diethelm Offhauß sowie Ruwo-Geschäftsführer Jens Adloff. In Anlehnung an die Tradition des Runden Tisches wollte man dort mit Einwohnern ins Gespräch kommen und Antworten auf Fragen wie diese suchen: Warum sind so viele Menschen unzufrieden? Wie schafft man es, die Bürger bei Entscheidungen mit einzubeziehen? Sie überhaupt zu erreichen? Die Resonanz allerdings war gering. Deshalb, so die Anwesenden, sollte man neue Wege suchen. Andere Städte machen es vor. Dort werden für Bürgerräte zu bestimmten Stadtentscheidungen nach einem Zufallsprinzip ausgewählte Personen angeschrieben und eingeladen, sich an der Diskussion und Entscheidungsfindung zu beteiligen. Damit will man erreichen, dass auch die Menschen angesprochen werden, sie sonst nicht in Erscheinung treten. „Sicher, es ist ein Experiment. Es ist doch spannend, ob sich die Angeschriebenen dann auch der Verantwortung stellen“, so Jens Adloff. Bis es so konkret wird, braucht es allerdings noch Zeit.

Wie kommt man an die Leute ran

Mit Blick auf die Wohngebiete Volkstedt-West und Schwarza-Nord sagte er: „Wir müssen uns auch um die kümmern, die es allein nicht schaffen. Wichtig ist, dass die Leute spüren, dass man es ehrlich meint.“ Warum, so stellte er die Frage in den Raum, kann man die Initiative „Neue Nachbarn Rudolstadt“, deren Mitstreiter Flüchtlingen in Rudolstadt helfen, sind ausweiten auf „Nachbarn“ allgemein. Quartiersmanager Ralf Appelfeller ist sich sicher, dass man die Menschen begeistern muss. Das preisgekrönte gemeinsame Projekt von Awo und Ruwo „Zusammenwachsen“ ist dafür ein gutes Beispiel. „Wenn man die Leute nicht fragt, dann entsteht Frust. Aber dafür braucht es Zeit. Das geht nicht mit Zwang oder Verurteilung“, sagte er.