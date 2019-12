Insgesamt 34 Aussteller, darunter Unternehmen aber auch die öffentlichen Verwaltungen im Städtedreieck warben im Januar 2019 im Meininger Hof in Saalfeld um Heimkehrer in die Region.

Saalfeld/Rudolstadt. Nase voll vom Pendeln? Am 4. Januar gibt es im Städtedreieck Jobs für Rückkehrer, Pendler und Zuzügler - erstmals an zwei Orten gleichzeitig.

Berufsmesse für Pendler am 4. Januar im Städtedreieck

Eine Messe speziell für Rückkehrer, Pendler und Zuzügler gibt es am Sonnabend, dem 4. Januar, im Städtedreieck. Erstmals findet die Winterausgabe der InKontakt an zwei Orten gleichzeitig statt: jeweils von 10 bis 16 Uhr im Meininger Hof Saalfeld und dem Rudolstädter Löwensaal.

Über 40 Aussteller an zwei Veranstaltungsorten

Bei der Kontaktbörse mit Ausstellern aus der Region geht es um Leben, Arbeiten und Wohnen. In Saalfeld trifft man im großen Saal des Kultur- und Tagungszentrums unter anderen die Agentur für Arbeit, Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, Versicherungen, Kliniken und Verwaltungen. 26 Stände werden aufgebaut sein. Im Löwensaal am Markt in Rudolstadt, der erstmals in die Messe einbezogen wird, sind 15 Unternehmen mit Ständen präsent, darunter das Thüringer Oberlandesgericht, Wohlfahrtsverbände, ein Autohaus und verschiedene Industrieunternehmen. Der Eintritt ist frei.

„Auf unserer Messe möchten wir Ihnen gerne gemeinsam mit unseren Ausstellern Perspektiven eröffnen, Lösungen bieten und alle Fragen rund um die Themen Arbeit, Wohnen, Kinderbetreuung, Altenpflege, Freizeit, Kultur, Sport und Vereinsleben beantworten“, heißt es auf der Internetseite der InKontakt, die von der Wirtschaftsförderagentur veranstaltet wird.