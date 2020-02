Sonneberg. Die Polizei berichtet von dieser Serie von Vorfällen aus Sonneberg. Für den Mann endete dies in der Psychiatrie:

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beschimpft, angegriffen, Widerstand geleistet: Polizei im Dauereinsatz wegen 24-Jährigen

Einige unangenehme Erfahrungen machten Polizei und Sicherheitsdienst am Dienstag mit einem 24-jährigen Mann. Bereits gegen 14 Uhr fiel der Mann in der Sonneberger Bahnhofsstraße während des Faschingsumzug den Beamten auf. Er fuhr mit seinem Fahrrad an mehreren Polizisten vorbei und beschimpfte sie unter anderem als „Bullenschweine“, „Scheißbullen“ und „Wichser“.

Am Abend gegen 18:45 Uhr bat dann der Sicherheitsdienst des Obdachlosenwohnheimes die Polizei um Unterstützung, da der bereits polizeibekannte Syrer dort einen Beziehungsstreit mit einem Messer klären wollte. Polizisten konnten den Mann vor Ort überwältigen und vorläufig festnehmen. Während des Transports zur Dienststelle leistete er massiv Widerstand und beschimpfte und bespuckte die Polizisten mehrfach. Bei der Durchsuchung wurden Diebesgut aus einer Drogerie sowie benutzte Drogen-Utensilien sichergestellt.

Da der Randalierer auch im polizeilichen Gewahrsam weiter wütete und Haftzellen sowie Einsatzmittel beschädigte, kam er schließlich in eine psychiatrische Einrichtung, um eine Eigengefährdung zu unterbinden. Gegen ihn wurden elf Anzeigen u. a. wegen Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung, Widerstand, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Sachbeschädigung gefertigt.

Weitere Blaulicht-Meldungen aus Thüringen