Bestürzung nach Tod der Klinikchefin

Leere im Verbindungsgang aus Glas, Stahl und Beton zwischen zwei Gebäuden der Thüringen-Klinik in Saalfeld.. Im Foyer des Hauses soll am Montag ein Kondolenzbuch für die verstorbene Geschäftsführerin ausgelegt werden.

Saalfeld. Polizeikräfte finden Manuela Faber am vierten Tag der Suche in einem Waldstück bei Saalfeld - die Untersuchungen zur Todesursache dauern an.

Sie mochte Rockkonzerte, Oldtimer und Urlaub auf Rügen. Ihre Familie liebte sie über alles, ihren Husky auch. Im Februar schrieb Manuela Faber ihrem Förderer Hans Eberhardt, der sie mit 27 Jahren zur Prokuristin der Thüringen-Kliniken gemacht hatte, ins Kondolenzbuch: „Auch wenn du gegangen bist, bleibst du für mich als ‘Ziehpapa’ und Mentor für immer im Herzen. Du warst ein ganz besonderer und wichtiger Mensch für mich. Danke, dass ich über 25 Jahre eng an Deiner Seite arbeiten und von Dir lernen durfte“. Jetzt ist sie im selben Jahr gegangen wie er. Am Sonntag fanden Polizeikräfte den leblosen Körper der 46-jährigen Saalfelderin in einem Waldstück in der Nähe ihres Wohnhauses. Was ist geschehen?