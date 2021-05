Betrunkener fährt Busch auf Campingplatz in Wilhelmsdorf um - Ohne Führerschein, dafür mit 2,2 Promille

Wilhelmsdorf. Ein augenscheinlich Betrunkener fährt auf einem Campingplatz in Wilhelmsdorf mit dem Auto einen Busch um. Als er fliehen will, halten ihn Zeugen fest.

In der Nacht von Freitag auf Samstag bemerkten Zeugen in einer Bungalowanlage der Portenschmiede in Wilhelmsdorf einen Verkehrsunfall. Wie sich herausstellte hatte der Fahrzeugführer, augenscheinlich im alkoholisierten Zustand, mit seinem Mercedes einen Busch umgefahren und wollte seine Fahrt anschließend unerlaubt fortsetzen, berichtet die Polizei.

Die Zeugen konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei am Einsatzort festhalten - die Beamten stellten bei dem 44-Jährigen eine Alkoholisierung über 2,8 Promille fest. Daraufhin wurde der Beschuldigte zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht - er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. An dem Busch sowie am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

2,2 Promille im Straßenverkehr

Am Sonntagvormittag wurde ein Skoda-Fahrer in der Bahnhofstraße in Sitzendorf einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Maßnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 44-Jährigen fest - ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 2,2 Promille.

Weiterhin war der Fahrzeugführer bereits seit etwa 1,5 Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, sodass er sich neben der Trunkenheitsfahrt auch noch aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Nach erfolgter Blutprobenentnahme sowie Fertigung der Strafanzeigen wurde der Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Innerhalb weniger Tage mehrfach betrunken hinter dem Steuer

Bereits vergangene Woche wurde ein 55-Jähriger aus Königsee alkoholisiert am Steuer festgestellt und eine entsprechende Anzeige gefertigt. Am Sonntagvormittag erhielten die Polizeibeamten laut eigenen Angaben den Hinweis, dass der Beschuldigte wiederholt unter Alkoholeinfluss und ohne erforderliche Fahrerlaubnis sein Fahrzeug führt. Da der 55-Jährige nicht im Auto angetroffen werden konnte, wurde seine Wohnanschrift aufgesucht - das besagte Fahrzeug hatte der Mann in der Nähe abgestellt.

Der Beschuldigte räumte die erneute Fahrt ein, äußerte jedoch, den festgestellten Alkohol in der Atemluft (0,8 Promille) erst nach Fahrtende zu sich genommen zu haben. Aufgrunddessen wurden mehrere Blutproben zur genauen Bestimmung der Alkoholkonzentration entnommen. Der Beschuldigte wurde erneut belehrt, ihm wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt und ihn erwarten erneut mehrere Strafanzeigen.

