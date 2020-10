Betrunkener Mann tritt und schlägt in Saalfeld Autos

Am Montag wurde die Polizei zu Randalen in Saalfeld gerufen. Wie die Polizei am Dienstag informierte, meldeten Anwohner der Hannostraße am Abend einen Mann, der gegen Autos tritt und schlägt. Vor Ort fanden die Beamten einen 38-jährigen Mann, der in einem Gebüsch lag.

Der Mann machte laut Polizei einen verwirrten Eindruck. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,26 Promille an. Offensichtlich hatte der Mann auf mindestens drei Pkw eingeschlagen. Größere Beschädigungen konnten vor Ort aber nicht festgestellt werden.

Der Mann wurde festgenommen und anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

