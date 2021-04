Bürger für Rudolstadt sind für „Unter den Galeriebergen“

Rudolstadt. Carl-Becker-Straße gibt es bereits in Rudolstadt

Die Fraktion „Bürger für Rudolstadt“ ist für den Namen „Unter den Galeriebergen“ für die Erschließungsstraße im künftigen Wohngebiet „Südlich der Catharinauer Straße“. Im Beitrag vom 17. April hatte sich leider ein Fehler eingeschlichen.

„Ich habe nicht den Namen Carl Becker vorgeschlagen, die Straße nördlich der Catharinauer Straße trägt schon diesen Namen, sondern ich bat, dem Konzept der Ehrung des Carl Becker und der Sichtachse zu folgen und die Straße ,Unter den Galeriebergen’ zu benennen“, stellt Stadtrat Michael Stockheim klar.

Von seiner Mutter hatte Carl Becker das Waldgrundstück auf den Galeriebergen geerbt. Dort stand damals eine Berghütte, die er mit seiner Familie häufig aufsuchte. Die Stelle, an der heute der Marienturm steht, war sein Lieblingsplatz, den er selbst, wegen der unbeschreiblich schönen Aussicht auf das Saaletal, Rudolstadt, den Luisenturm und die Leuchtenburg „Bildergalerie“ nannte. 1886 erfüllte er sich dann den langgehegten Wunsch und ließ an dieser Stelle den Marienturm bauen, so die Geschichtsschreibung.

Über den Straßennamen entscheidet nun der Stadtrat.