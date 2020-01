Bisher kein Wintersport am Wetzstein

Logisch: Ohne weiße Pracht keine Skiläufer und keine Rodler - der bisher weitgehend ausbleibende Schnee drückt auch auf die Wintersportsaison am Skigebiet Wetzstein rund um den Altvaterturm. Danny Wuitz und seine Kollegen, die jeden Winter mit ihrer Pistenraupe „Husky“ die Loipen spuren, haben momentan denkbar wenig zu tun. „Bis jetzt konnten wir noch keine einzige Loipe präparieren“, sagt der 42-Jährige. Husky steht seit Beginn der kalten Jahreszeit ungenutzt auf seinem Stammplatz in einer Garage im Bauhofareal. Gesellschaft leistet ihm dort ein Feuerwehrfahrzeug; nur einmal wurde er zwar kurz, aber erfolgreich zu Testzwecken bewegt und ist jederzeit einsatzbereit.

Danny Wuitz: „Im Grunde ist alles vorbereitet, so haben wir zum Beispiel alle Wege wie in jedem Jahr ausgeschnitten, also von hereinragenden Ästen etc. befreit“. Vor Weihnachten hatten sie die Wege außerdem frisch gemulcht. „Sehr schade“, findet Wuitz das Fehlen von Wintersportlern und verweist auf den Wetzsteinrundweg. „Der wird auch jetzt ganz gut frequentiert und steht sozusagen bereit“, sagt er. „Es sieht momentan aus, wie bei einem Weihnachtsstollen drüber gezuckert. Die Atmosphäre passt jedenfalls“.

Wenn schon kein Langlauf und Rodeln, dann also zumindest auf Schusters Rappen begeben, denn Wanderer wiederum fänden bei dieser Witterung gute Bedingungen vor, so Wuitz. Der selbstständige Lehestener nutzt die gefrorenen Wege und freien Spitzen jetzt, um mit seinen Mitarbeitern im Wald Holz zu machen. „Wir bräuchten eigentlich mindestens 20 Zentimeter Schnee“, sagt er und gibt die Hoffnung nicht auf. „Nächste Woche soll es ja welchen geben - vielleicht!“

Noch in den Sternen steht auch das traditionelle Winterfest an der Wetzsteinhütte. Dieses Jahr würde es zum fünften Mal stattfinden. „Aber wir wollen es nicht steigen lassen, nur damit es eben stattfindet. Das Gesamtpaket muss schon passen“, findet Danny Wuitz. Wenn es passt, wird der Termin kurzfristig festgelegt.