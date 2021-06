Blumen für den Saalfelder Edwin Kratschmer zum 90.

Saalfeld. Der Schriftsteller, Literatur- und Kunstwissenschaftler Edwin Kratschmer ist 90 Jahre alt geworden.

Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) hat am Mittwoch dem in Saalfeld lebenden Schriftsteller sowie Literatur- und Kunstwissenschaftler Edwin Kratschmer zum 90. Geburtstag gratuliert. Geboren in Komotau im heutigen Tschechien, war Kratschmer Gymnasialdirektor in Saalfeld und Literatur-Professor an der Universität Jena. Kratschmer blickte am Mittwoch in einer kurzen Lesung in die tiefen Abgründe eines jeden Menschen und warnte eindringlich vor „dem Faschisten in mir“.