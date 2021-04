Bogenschießparcour im Saalfelder Bauausschuss

Saalfeld. Ebenfalls Thema in Saalfeld: Umnutzung eines Pumpenhauses

Der am heutigen Mittwoch tagende Saalfelder Bauausschuss hat einige in der Stadt vieldiskutierte Themen auf der Tagesordnung. So werden die Planungen für die Freianlagen „Auf dem Graben“ vergeben. Voraussetzung für die Umsetzung dieser Freiraumplanung ist der bisher noch nicht erfolgte Abriss des gelben Hauses Auf dem Graben 6. Zudem befindet der Ausschuss über den Bau eines Bogenschießparcours in Schmiedefeld. Auch liegt dem Ausschuss ein Antrag zur Errichtung eines „Verweilbereichs in der Oberen Straße“ vor. Ferner bilden sich die Ausschussmitglieder eine Meinung über eine Bauvoranfrage, die die Umnutzung eines alten Pumpenhauses in der Geraer Straße am Ortseingang zu Gorndorf zu einem Glasbläseratelier zum Thema hat. Die Ausschusssitzung ist öffentlich. gb

Mittwoch, 21. April, 16 Uhr, Meininger Hof, Saalfeld