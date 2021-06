Boom an Mehrfamilienhäusern in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld-Rudolstadt/Erfurt. Auffällig viele Bauanträge für Mehrfamilienhäuser wurden im ersten Quartal 2021 im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gestellt.

Laut jüngsten Zahlen des Thüringer Landesamtes für Statistik steht im hiesigen Landkreis der Bau von mutmaßlich mehreren Mehrfamilienhäusern bevor. Demnach sind zwischen Januar und April diesen Jahres Baugenehmigungen für insgesamt 78 Wohnungen erteilt worden, von denen sich 21 in neuen Einfamilienhäusern und zwei in einem neuen Zweifamilienhaus befinden sollen. Erstaunliche 53 Wohnungen sollen in Mehrfamilienhäusern gebaut werden.

Im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als mit 32 erheblich weniger Wohnungsbauten genehmigt worden war, hatte es keinerlei Anträge für Gebäude mit mehr als zwei Wohnungen gegeben.

Thüringenweit ging die Zahl der Baugenehmigungen für Wohngebäude im Vergleich zum ersten Quartal 2020 um etwa 21,5 Prozent zurück, bei Mehrfamilienhäusern sogar um fast 57 Prozent.