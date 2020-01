Die Drehleiter der Feuerwehr Rudolstadt sorgte am Dienstagabend für eine wirksame Bekämpfung des Scheunenbrandes in Heilingen.

Rudolstadt/Heilingen. In Rudolstadt und Heilingen gab es in den vergangenen zehn Tagen mehrere schwere Brände. Jetzt liegen erste Ermittlungsergebnisse der Polizei vor.

Brände in Rudolstadt und Heilingen: Polizei geht von Brandstiftung aus

In Rudolstadt stand vor Wochenfrist ein Wohnhaus am Saaldamm gleich zweimal binnen 18 Stunden in Flammen. In Heilingen brannte am Dienstagabend eine Scheune ab und zog benachbarte Wohnhäuser in Mitleidenschaft. In beiden Fällen geht die Polizei inzwischen von Brandstiftung aus.

Bisher noch eine täterbezogenen Ermittlungen „Bei dem Brand in Rudolstadt am Saaldamm besteht der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung“, sagte Stefanie Kurrat, Pressesprecherin der Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld, auf Nachfrage dieser Zeitung. Weitere Auskünfte könne sie aufgrund der laufenden Ermittlungen aktuell nicht geben. „Bislang gibt es jedoch noch keine täterbezogenen Ermittlungen“, so die Sprecherin. Genauere Ergebnisse in einer Woche erwartet Auch in Heilingen werde nach Auskunft des Kommissariatsleiters von Brandstiftung ausgegangen. „Allerdings ist die ausführungsweise- vorsätzlich oder fahrlässig- noch unbekannt“, so Stefanie Kurrat. Auch hier gebe es noch keine Täterermittlungen. Die Arbeit des Brandursachenermittlers laufe in beiden Fällen auf Hochtouren. Mit einem genaueren Ergebnis werde in etwa einer Woche gerechnet.