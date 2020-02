Breitband-Ausbau braucht „geordnete Verhältnisse“ in Erfurt

Das Thema Breitband-Ausbau „frustriert mich sehr“, hatte Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) kürzlich auf eine Bürgeranfrage nach schnellerem Internet während einer Einwohnerversammlung in Crösten erklärt: „Sobald wir etwas wissen, veröffentlichen wir es vollumfänglich.“ Kania frustriert insbesondere das lange Verfahren. „Eigentlich sollte bereits seit einem Jahr gebaut werden“, sagte der Bürgermeister der Feengrottenstadt. Und: „Es heißt, der Ausbau soll dieses Jahr losgehen.“

Ende des Jahres beginnt der Ausbau - „wenn es gut läuft“

Derjenige, der genau weiß, wann es losgeht, ist Frank Rehbaum von der Wirtschaftsförderagentur Saalfeld-Rudolstadt. Schließlich ist es, wie er lachend sagt, „der Breitband-Pate für den Landkreis“. Aber auch er kann die Wechselfälle der Bundes- und Landespolitik nicht beeinflussen. Nach derzeitigem Stand, sagt er vorsichtig, könnten „im April, vielleicht Mai“ die Verträge über den Breitband-Ausbau im Wert einer satten zweistelligen Millionenhöhe unterzeichnet werden. „Das ist unser Wunschtermin.“ Zwei Bieter seien im Rennen um den Glasfaserausbau, die konkreten Zeitpläne und die Details „macht dann der finale Bieter“, erklärt Rehbaum. Er rechnet mit dem Ausbau-Beginn - nach Ausschreibung und Vergabe der einzelnen Bauleistungen - „Ende des Jahres, wenn es gut läuft“. Der Ausbau soll 2024 abgeschlossen sein.

Die baldige Verabschiedung eines Landeshaushalts für 2021 „wäre günstig“

Rehbaum ist froh, dass Thüringens rot-rot-grüne Landesregierung bereits einen Landeshaushalt für 2020 beschlossen hat. In dem seien die Gelder für den Breitband-Ausbau bereits eingestellt. Unklar ist es, wie es 2021 weitergeht, sagt Rehbaum: „Die Verabschiedung eines Landeshaushalts in diesem Jahr für das Jahr 2021 wäre schon günstig.“ Dafür wäre es notwendig, dass „die Ressorts demnächst ihre Planzahlen präsentieren können“.

Die Notwendigkeit dafür gelte aber für alle Lebensbereiche, in denen das Land die Co-Finanzierung von Fördermitteln übernimmt. Zum „wer und wie“ einer Lösung der Regierungskrise in Erfurt im Zuge der umstrittenen Ministerpräsidenten-Wahl am 5. Februar könne er sich nicht äußern, sagt Rehbaum. Aber: „Hauptsache, man findet zu geordneten Verhältnissen.“