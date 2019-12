Bürger wollen Schwarztal-Einheit vorantreiben

Bis zum Januar will sich eine Bürgerinitiative gründen, die zum Ziel hat, den festgefahrenen Einigungsprozess der Schwarzatal-Region wieder in Gang zu bringen und seine zügige Vollendung zu befördern.

Dieses allgemein gehaltene Ziel stellte im Namen der Initiatoren Michael Gebhardt an den Beginn seiner Moderation eines Abends, an dem gut zwei Dutzend Bürger teilnahmen. Darunter waren neben bekannten Gesichtern aus der Kommunalpolitik etwa Oberweißbachs, Mellenbach-Glasbachs und Katzhüttes auch Unternehmer, Verwaltungsfachleute und Wissenschaftler.

Prozess des Zusammenwachsen ist zum Erliegen gekommen

Zu letzteren zählt auch Michael Gebhardt selbst, denn der Mellenbacher ist von Beruf Professor für Optik an der Fachhochschule in Jena und dort auch Prodekan. Ungeachtet dieser weit entfernten Arbeitsstätte sei er gern Mellenbacher und, das betonte er ausdrücklich, ebenso gern Schwarzataler. Und zwar ausdrücklich einer der ganzen Region und so eben auch über die zum Jahreswechsel gegründete Landgemeinde aus Oberweißbach (mit Lichtenhain), Mellenbach-Glasbach und Meuselbach-Schwarzmühle hinaus. Er bilanziert aus seiner Bürgersicht die Entwicklung des Jahres 2019 als von Stillstand, ja Rückschritt gekennzeichnet. Der Prozess des Zusammenwachsens im Schwarzatal, den angeblich ja alle wollen, sei zum Erliegen gekommen. Deswegen eine Bürgerinitiative, so sein Vorschlag, die sich schon im Namen nicht, wie so viele andere vor allem aus einer Gegnerschaft speise, sondern aus Befürwortung zügig vertiefter Zusammenarbeit.

Mitinitiator Jürgen Kräupner ging stärker ins Detail: Natürlich sei es von Anfang an wünschenswert gewesen, dass alle Orte sich zu einer regionsweiten Landgemeinde Schwarzatal vereinigen. Nun aber, nachdem die einen diesen Schritt gemacht und die anderen ihn noch aufgeschoben haben, von einer bewusst provozierten Spaltung zu sprechen, das schmerze ihn zutiefst.

Er und viele andere waren sich an diesem Abend in einer Einschätzung einig. Das Vorhaben, schnell nach der Auflösung von zwei alten eine neue Verwaltungsgemeinschaft aufzubauen, sei zumindest bisher gescheitert. Das trage dazu bei, dass nicht nur die selbstständig gebliebenen Kommunen, sondern besonders auch die selbst noch mitten im Zusammenwachs-Prozess begriffene Landgemeinde ihre Kommunalpolitiker zwinge, gegen Grundsätze der Haushaltsführung zu verstoßen.

Er warb dafür, die Menschen im Tal zu mobilisieren, um den Druck auf Kommunalpolitik und Verwaltung zu steigern, dass sich die Lage schleunigst verbessere. Wie genau dies vonstatten gehen könne, ließ er aber offen.

In vielen Äußerungen bestätigte sich einiger Frust über die Lage. Uwe Eichhorn, Dachdeckermeister aus Oberweißbach, fiel gleich mit der Tür ins Haus. „Bei aller Liebe, wie konntet ihr den Namen Oberweißbach aufgeben, wir, hier oben auf dem Berg, haben mit dem Tal namentlich doch nichts zu tun. Fröbelstadt – das muss weiter unser Markenzeichen sein!“ Steffen Junger aus Lichtenhain sagt: „Das Kirchturmdenken ist der Krebsschaden. Wir müssen einen Weg für die Erweiterung der Landgemeinde auf Augenhöhe finden.

„Hans-Joachim Fünfstück aus Oberweißbach: „Ein Zurück kann uns nicht aus der Krise führen, wir müssen vorankommen. Und ja, gerade der Namensverzicht war ein wichtiges Symbol dafür, dass jeder bereit sein muss, auch Liebgewordenes aufzugeben.“

Auch Gäste von außerhalb des Landgemeindegebietes kamen zu Wort. Kreistagsmitglied Regina Kräußel (Katzhütte) warb dafür, trotz betonter Unabhängigkeit von der Kommunalpolitik den Gesprächsfaden dorthin zu pflegen: „Dort fallen letztlich die Entscheidungen“.

Bis zum kommenden Januar will man die nächste Runde einberufen und sich gründen, ausdrücklich offen für jeden im Schwarzatal, dem die Einigung der Region am Herzen liege.