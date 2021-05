Bund Saalfeld-Rudolstadt will für Erhalt des Biotops Schwarza kämpfen

Rudolstadt. Das Hotelprojekt „Family nature“ führe die Natur zwar im Namen, doch als erstes werde Natur platt gemacht, erklärt der Bund Saalfeld-Rudolstadt.

Der Bund-Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt positioniert sich in einer Mitteilung vom Wochenende klar zu den Plänen für eine große Hotelanlage in Schwarzburg, über die wir jüngst berichteten. Es sei „durchaus verständlich, dass nach jedem Strohhalm zum wirtschaftlichen und touristischen Aufschwung gegriffen“ werde, heißt es darin. Man erinnere sich aber auch an die 90er Jahre: „Ein Riesengolfplatz und das Schloss zum Hotel ausgebaut. Nichts davon wurde errichtet.“ Das aktuelle Projekt unmittelbar am Ufer der Schwarza mit Namen „Family nature“ führe die Natur zwar im Namen, doch als erstes werde „Natur platt gemacht, Bäume gefällt und der anliegende Waldsaum vernichtet.

„Großflächig wird Fläche versiegelt, werden Biotope zerstört und Lebensräume seltener Tierarten beschnitten“, so Bund-Kreisvorsitzender Steffen Post. Auf der Rechenwiese solle intensiv gebaut werden, dort gebe gibt es jedoch keine Fahrzeugzufahrt, weshalb durch das geschützte Biotop Schwarza gefahren werden müsse. Auch würden der Überflutungsbereich zugebaut und ein künstlicher Schwarzaarm geschaffen werden, für den der Saalezufluss im Sommer aber gar kein Wasser übrig habe.

Zwar schwebe freilich die Hoffnung auf Arbeitsplätze und die Belebung einer sterbenden, aber wunderschönen Region im Raum. „Wie viele qualifizierte Arbeitskräfte vor Ort vorhanden sind, können wir nicht beurteilen“, so der Verband. „Aber dass die Verdopplung der Einwohnerzahl allein durch ein Hotel nur positive Auswirkungen hat, darf bezweifelt werden“.

Man müsse mit 200 Autos am Tag rechnen, dazu „Lieferverkehr mit Lkw durch eine Sackgasse, in der es keine Bürgersteige gibt und die zu schmal ist, als dass sich Pkw begegnen können“. Auch könne Massen- statt des eigentlich mal angekündigten sanften Tourismus kaum der Region helfen. Stattdessen würden sogar Wanderwege abgeschnitten. „Der Bund wird für den Erhalt des Biotops Schwarza kämpfen“, heißt es abschließend.