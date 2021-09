Bundestagswahl 21: Der CDU-Kandidat für Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld-Rudolstadt. CDU-Bundestagsabgeordneter Albert H. Weiler kandidiert erneut für den Wahlkreis 195.

Albert H. Weiler (55) ist Diplom-Verwaltungswirt, Betriebswirt, Politologe und seit 2013 direktgewähltes CDU-Mitglied des Bundestages. Er ist verheiratet und lebt Zimmritz.

Warum sollte man Sie in den Bundestag wählen?

Ich werde mit meinen neugewählten Parteikollegen wieder eine bürgerliche und basisorientierte Politik etablieren. Wir brauchen politische Kräfte, die in der Lage sind, bürgernahe Politik zu gestalten und bereit sind, auch gegen den Strom zu schwimmen. Seit 17 Jahren bin ich ehrenamtlicher Bürgermeister sowie Kreistagsmitglied und kenne die Nöte und Sorgen der Bürger sehr gut.

Was wollen Sie in Saalfeld-Rudolstadt bewegen?

Mir ist es wichtig, dass die Bürger mit meiner Arbeit zufrieden sind. In der letzten Legislaturperiode habe ich mich erfolgreich beim Bund für viele Einrichtungen und Institutionen im Wahlkreis stark gemacht – für unsere Heimat konnte ich Fördermittel von mehr als 30 Millionen Euro gewinnen. Das werde ich auch in der neuen Wahlperiode tun. Saalfeld-Rudolstadt sowie mein gesamter Wahlkreis wird durch mich weiterhin eine starke Stimme in Berlin haben.

Wo kann man mehr über Ihre Vorhaben und Ziele erfahren?

Unter: www.albert-weiler.de. Sie können meine Aktivitäten aber auch auf Facebook unter www.facebook.com/albert.weiler.wk195 verfolgen. Auch die Presseartikel, meine Flyer und Broschüren sind eine gute Möglichkeit, um meine Ziele kennenzulernen. Sowohl in Bürgersprechstunden als auch über mein Bundestagsbüro und im Wahlkreis bin ich erreichbar. Die Bürger können sich jederzeit an mich wenden.